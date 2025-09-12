  • News24
Codice rosso

San Colombano Certenoli, uomo schiacciato dal trattore: grave al San Martino

È successo in località Baranzuolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari, che sono riusciti a sollevare il trattore e a estrarre l’uomo grazie a degli speciali cuscini

Generico settembre 2025

San Colombano Certenoli. Incidente agricolo venerdì pomeriggio a San Colombano Certenoli, dove un uomo si è ribaltato mentre guidava il trattore ed è rimasto schiacciato sotto il mezzo.

È successo in località Baranzuolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari, che sono riusciti a sollevare il trattore e a estrarre l’uomo grazie a degli speciali cuscini. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi, ed è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Drago per accompagnarlo in ospedale.

Il ferito è stato quindi caricato sull’elicottero e, assistito dai sanitari, è stato portato all’ospedale San Martino, dove è arrivato in codice rosso.

