Sampierdarena, scippa due pensionate in pochi giorni: tradito dalle scarpe

Genova. Due scippi nel giro di pochi giorni nello stesso quartiere, due pensionate avvicinate e derubate delle collane che portavano al collo. Responsabile, secondo la polizia locale, un 44enne cittadino colombiano, incastrato dalle videocamere di sorveglianza della zona e dagli abiti che indossava in entrambi i casi.

I due episodi sono avvenuti il 12 e il 19 settembre, e l’uomo è stato individuato il 20 settembre, nonostante abbia provato a cambiarsi d’abito per depistare.

L’analisi degli operatori, però, ha permesso di riconoscerlo attraverso alcuni particolari, come le scarpe indossate in occasione del secondo furto e al momento del fermo.

L’operazione è scattata in seguito alla denuncia delle due anziane, e il fermo è stato eseguito nella mattinata del 20 settembre, quando una pattuglia della Polizia Locale, impegnata in un’attività di osservazione in via Reta, ha riconosciuto un uomo perfettamente compatibile con il sospettato.

Una volta accompagnato presso gli uffici di polizia, l’uomo ha fornito false generalità, ma le verifiche successive hanno smentito la sua versione. È emerso che i dati forniti corrispondevano a quelli del fratello, come accertato da un controllo nel database AFIS, dove l’uomo risultava già fotosegnalato più volte con la sua vera identità.

Le indagini sono proseguite con accertamenti sulla residenza del fermato. Il pm, informato dei fatti, ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’indiziato. Le due collanine rubate alla seconda vittima sono state recuperate e restituite. L’uomo dovrà rispondere dei reati di furto con strappo continuato, oltre che di sostituzione di persona e falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità.