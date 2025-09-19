Si sente male al volante, 66enne va a sbattere: morto sul posto

Genova. Tragedia nel pomeriggio di venerdì in via Pascoli, a Sampierdarena, dove un uomo di 66 anni si è sentito male mentre guidava ed è morto sul posto.

L’uomo si trovava nei pressi dell’ospedale Villa Scassi quando ha avuto un malore. Ha perso il controllo della macchina ed è andato a sbattere, terminando la sua corsa.

Subito soccorso da un’ambulanza di passaggio, è stato poi raggiunto dall’automedica inviata dal 118. Nonostante tutti i tentativi dei soccorritori di rianimarlo, però, per lui non c’è stato nulla da fare.