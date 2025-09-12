Genova. Dal 15 settembre Sampierdarena entra in una fase intensa di lavori legati al PNRR, con un piano di recupero e riqualificazione dei percorsi pedonali che interesserà la zona centrale del quartiere fino all’8 ottobre.

Gli interventi, che comprendono operazioni di scarifica, asfaltatura e rifacimento dei marciapiedi, comporteranno una serie di modifiche al traffico, divieti di sosta e transito, sensi unici e limitazioni temporanee. E già si teme per il traffico in un periodo in cui riaprono le scuole, e le auto in circolazione aumenteranno.

Gli orari di lavoro saranno generalmente compresi tra le 8 e le 20, con esclusione di giorni festivi e prefestivi. Alcuni interventi, invece, si protrarranno per l’intera giornata (00-24).

Via Cantore e via Sampierdarena, lavori dal 15 al 29 settembre

Si parte il 15 settembre nella zona centrale del quartiere, tra via Cantore e via Sampierdarena, dove diversi vicoli e piazze resteranno interdetti al traffico:

Vico del Centro e vico P.M. Ciurlo : divieto di fermata e transito veicolare.

Via e piazza del Monastero : divieto di transito e fermata, con limite di velocità a 30 km/h.

Via B. Ghiglione : vietato il transito (eccetto aventi diritto), doppio senso ripristinato per autorizzati, divieto di fermata e limite 30 km/h.

Piazza Gustavo Modena (prospetto levante civico 1): senso unico in direzione monte e obbligo di svolta a sinistra verso piazza Vittorio Veneto.

Via Gioberti, via Daste e via Dottesio: i lavori dal 17 settembre al 2 ottobre

In via Gioberti sono previsti interventi di scarifica e asfaltatura.

Nel tratto tra via Buranello e via Daste , sarà vietata la fermata e il transito veicolare: 17 settembre dalle 8 alle 20. 30 settembre dalle 8 a mezzanotte.



In via Daste gli interventi si articolano in più fasi:

Dal 18 al 25 settembre (8-20, esclusi festivi e prefestivi) Via Daste : divieto di sosta in tutte le fasi; nella fase 2 anche divieto di transito (eccetto aventi diritto). Vie attigue (Giovanetti, Castelli, della Cella) : divieto di sosta nei tratti tra via Cantore e via Daste.

Dal 30 settembre al 2 ottobre (00-24, esclusi festivi e prefestivi) – fase di asfaltatura stradale Via Daste : divieto di fermata e transito (fasi 1 e 2). Nella fase 3, divieto di transito nel tratto via della Cella-via Giovanetti, con doppio senso ripristinato per autorizzati. Modifiche anche nelle strade laterali: Giovanetti e Castelli : divieto di fermata e transito (con eccezioni per autorizzati e presenza di movieri). Via della Cella e via Carzino : divieto di fermata e transito, salvo autorizzati con doppio senso ripristinato.



In via Dottesio gli interventi si svolgeranno in due momenti principali.