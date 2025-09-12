  • News24
Incognita traffico

A Sampierdarena partono i lavori sui marciapiedi: modifiche al traffico e strade chiuse sino a ottobre

Gli interventi, che comprendono operazioni di scarifica, asfaltatura e rifacimento, comporteranno una serie di divieti di sosta e transito, sensi unici e limitazioni temporanee

fermate via cantore

Genova. Dal 15 settembre Sampierdarena entra in una fase intensa di lavori legati al PNRR, con un piano di recupero e riqualificazione dei percorsi pedonali che interesserà la zona centrale del quartiere fino all’8 ottobre

Gli interventi, che comprendono operazioni di scarifica, asfaltatura e rifacimento dei marciapiedi, comporteranno una serie di modifiche al traffico, divieti di sosta e transito, sensi unici e limitazioni temporanee. E già si teme per il traffico in un periodo in cui riaprono le scuole, e le auto in circolazione aumenteranno.

Gli orari di lavoro saranno generalmente compresi tra le 8 e le 20, con esclusione di giorni festivi e prefestivi. Alcuni interventi, invece, si protrarranno per l’intera giornata (00-24).

Via Cantore e via Sampierdarena, lavori dal 15 al 29 settembre

Si parte il 15 settembre nella zona centrale del quartiere, tra via Cantore e via Sampierdarena, dove diversi vicoli e piazze resteranno interdetti al traffico:

  • Vico del Centro e vico P.M. Ciurlo: divieto di fermata e transito veicolare.
  • Via e piazza del Monastero: divieto di transito e fermata, con limite di velocità a 30 km/h.
  • Via B. Ghiglione: vietato il transito (eccetto aventi diritto), doppio senso ripristinato per autorizzati, divieto di fermata e limite 30 km/h.
  • Piazza Gustavo Modena (prospetto levante civico 1): senso unico in direzione monte e obbligo di svolta a sinistra verso piazza Vittorio Veneto.

Via Gioberti, via Daste e via Dottesio: i lavori dal 17 settembre al 2 ottobre

In via Gioberti sono previsti interventi di scarifica e asfaltatura.

  • Nel tratto tra via Buranello e via Daste, sarà vietata la fermata e il transito veicolare:
    • 17 settembre dalle 8 alle 20.
    • 30 settembre dalle 8 a mezzanotte.

In via Daste gli interventi si articolano in più fasi:

  • Dal 18 al 25 settembre (8-20, esclusi festivi e prefestivi)
    • Via Daste: divieto di sosta in tutte le fasi; nella fase 2 anche divieto di transito (eccetto aventi diritto).
    • Vie attigue (Giovanetti, Castelli, della Cella): divieto di sosta nei tratti tra via Cantore e via Daste.
  • Dal 30 settembre al 2 ottobre (00-24, esclusi festivi e prefestivi) – fase di asfaltatura stradale
    • Via Daste: divieto di fermata e transito (fasi 1 e 2). Nella fase 3, divieto di transito nel tratto via della Cella-via Giovanetti, con doppio senso ripristinato per autorizzati.
    • Modifiche anche nelle strade laterali:
      • Giovanetti e Castelli: divieto di fermata e transito (con eccezioni per autorizzati e presenza di movieri).
      • Via della Cella e via Carzino: divieto di fermata e transito, salvo autorizzati con doppio senso ripristinato.

In via Dottesio gli interventi si svolgeranno in due momenti principali.

  • Dal 23 settembre al 2 ottobre (8-20, esclusi festivi e prefestivi) – scarifica stradale
    • Via Dottesio: divieto di transito e fermata, salvo accesso autorizzati; in fase 3 alcuni tratti regolati con sensi unici e movieri.
    • Vie attigue (Malinverni, D’Azeglio, piazza Tre Ponti, Palazzo della Fortezza, Cassini, Bottego, Pedemonte, Daste, Chiesa): divieti di fermata e transito parziali, con sensi unici provvisori e doppio senso ripristinato solo per autorizzati, sempre regolato da movieri.
  • Dal 6 all’8 ottobre (00-24, esclusi festivi e prefestivi) – asfaltatura finale
    • Via Dottesio: divieto di fermata e transito, con fasi che prevedono sensi unici in alcuni tratti e circolazione regolata da movieri.
    • Vie attigue (Malinverni, D’Azeglio, piazza Tre Ponti, Palazzo della Fortezza, Cassini, Bottego, Pedemonte, Daste, Chiesa): confermati divieti di transito e fermata, con deroghe per soli autorizzati e percorsi regolati a doppio senso da movieri.
