Genova. Dal 15 settembre Sampierdarena entra in una fase intensa di lavori legati al PNRR, con un piano di recupero e riqualificazione dei percorsi pedonali che interesserà la zona centrale del quartiere fino all’8 ottobre.
Gli interventi, che comprendono operazioni di scarifica, asfaltatura e rifacimento dei marciapiedi, comporteranno una serie di modifiche al traffico, divieti di sosta e transito, sensi unici e limitazioni temporanee. E già si teme per il traffico in un periodo in cui riaprono le scuole, e le auto in circolazione aumenteranno.
Gli orari di lavoro saranno generalmente compresi tra le 8 e le 20, con esclusione di giorni festivi e prefestivi. Alcuni interventi, invece, si protrarranno per l’intera giornata (00-24).
Via Cantore e via Sampierdarena, lavori dal 15 al 29 settembre
Si parte il 15 settembre nella zona centrale del quartiere, tra via Cantore e via Sampierdarena, dove diversi vicoli e piazze resteranno interdetti al traffico:
- Vico del Centro e vico P.M. Ciurlo: divieto di fermata e transito veicolare.
- Via e piazza del Monastero: divieto di transito e fermata, con limite di velocità a 30 km/h.
- Via B. Ghiglione: vietato il transito (eccetto aventi diritto), doppio senso ripristinato per autorizzati, divieto di fermata e limite 30 km/h.
- Piazza Gustavo Modena (prospetto levante civico 1): senso unico in direzione monte e obbligo di svolta a sinistra verso piazza Vittorio Veneto.
Via Gioberti, via Daste e via Dottesio: i lavori dal 17 settembre al 2 ottobre
In via Gioberti sono previsti interventi di scarifica e asfaltatura.
- Nel tratto tra via Buranello e via Daste, sarà vietata la fermata e il transito veicolare:
- 17 settembre dalle 8 alle 20.
- 30 settembre dalle 8 a mezzanotte.
In via Daste gli interventi si articolano in più fasi:
- Dal 18 al 25 settembre (8-20, esclusi festivi e prefestivi)
- Via Daste: divieto di sosta in tutte le fasi; nella fase 2 anche divieto di transito (eccetto aventi diritto).
- Vie attigue (Giovanetti, Castelli, della Cella): divieto di sosta nei tratti tra via Cantore e via Daste.
- Dal 30 settembre al 2 ottobre (00-24, esclusi festivi e prefestivi) – fase di asfaltatura stradale
- Via Daste: divieto di fermata e transito (fasi 1 e 2). Nella fase 3, divieto di transito nel tratto via della Cella-via Giovanetti, con doppio senso ripristinato per autorizzati.
- Modifiche anche nelle strade laterali:
- Giovanetti e Castelli: divieto di fermata e transito (con eccezioni per autorizzati e presenza di movieri).
- Via della Cella e via Carzino: divieto di fermata e transito, salvo autorizzati con doppio senso ripristinato.
In via Dottesio gli interventi si svolgeranno in due momenti principali.
- Dal 23 settembre al 2 ottobre (8-20, esclusi festivi e prefestivi) – scarifica stradale
- Via Dottesio: divieto di transito e fermata, salvo accesso autorizzati; in fase 3 alcuni tratti regolati con sensi unici e movieri.
- Vie attigue (Malinverni, D’Azeglio, piazza Tre Ponti, Palazzo della Fortezza, Cassini, Bottego, Pedemonte, Daste, Chiesa): divieti di fermata e transito parziali, con sensi unici provvisori e doppio senso ripristinato solo per autorizzati, sempre regolato da movieri.
- Dal 6 all’8 ottobre (00-24, esclusi festivi e prefestivi) – asfaltatura finale
- Via Dottesio: divieto di fermata e transito, con fasi che prevedono sensi unici in alcuni tratti e circolazione regolata da movieri.
- Vie attigue (Malinverni, D’Azeglio, piazza Tre Ponti, Palazzo della Fortezza, Cassini, Bottego, Pedemonte, Daste, Chiesa): confermati divieti di transito e fermata, con deroghe per soli autorizzati e percorsi regolati a doppio senso da movieri.