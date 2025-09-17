La Sampdoria Women riparte dal campionato regionale d’Eccellenza

“Siamo contenti di questa nuova partenza della formazione femminile – ha dichiarato Jesper Fredberg, CEO Area Football ai microfoni del club -. Le nostre ragazze sono parte integrante del club e ci auguriamo possano disputare un’annata ricca di soddisfazioni”. Con queste parole la Sampdoria ufficializza l’iscrizione della formazione Women al campionato di Eccellenza.

Le ragazze di mister Stefano Castiglione, già nello staff, sfideranno l’Entella e diverse squadre femminili di club dilettantistici liguri. Il primo appuntamento ufficiale 2025/26 per la Sampdoria Women sarà la presentazione del nuovo partner Teknoship. Fondata nel 1995 e attiva nel campo delle forniture tecniche e riparazioni navali e terrestri, l’azienda di Recco accompagnerà le blucerchiate sulle maglie da gioco in qualità di back sponsor.

Alla conferenza stampa, in programma venerdì 19 settembre presso lo stand espositivo di Teknoship situato nel settore Powervillage del Salone Nautico di Genova (ore 16.30), prenderanno parte il CEO Raffaele Fiorella, il responsabile del dipartimento femminile Marco Palmieri e le calciatrici Bianca Fallico e Amanda Tampieri.

Designati gli arbitri per Monza – Sampdoria

La designazione arbitrale per Monza-Sampdoria, gara in programma sabato 20 settembre (ore 17.15) all’”U-Power Stadium” di Monza e valida quale 4.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Abisso di Palermo. Assistenti: Bitonti di Bologna e El Filali di Alessandria.

Quarto ufficiale: Allegretta di Molfetta. VAR: Mazzoleni di Bergamo. AVAR: Gariglio di Pinerolo.

Pedrola, ennesimo infortunio

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto nel pomeriggio Estanislau Pedrola hanno evidenziato una lesione tra il primo e il secondo grado del bicipite femorale sinistro. L’attaccante ha già iniziato le cure del caso. Domani, mercoledì, nuovo allenamento mattutino a Bogliasco.