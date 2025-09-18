Sampdoria, terza maglia 25/26 ispirata al blu di Genova

La Sampdoria presenta la terza maglia per la stagione 2025/2026. Lo fa a due giorni dall’importante sfida in trasferta contro il Monza, in cui sarà fondamentale trovare i primi punti in campionato. La nuova divisa è un omaggio alle origini genovesi del tessuto del jeans. Qui il video di lancio realizzato dal club.

La terza divisa è un omaggio alla tradizione del territorio e rappresenta una conferma del collegamento esistente tra calcio e moda. Tecnicità e performance sono abbinate a eleganza, design e stile per un abbigliamento indossabile sia in campo sia in ogni momento della giornata.

La nuova maglia third 2025/26 dell’U.C. Sampdoria celebra l’antica storia del porto vecchio di Genova e a quel tessuto blu che inizialmente veniva utilizzato per confezionare i sacchi per le vele delle navi e successivamente per realizzare i pratici e resistenti calzoni da lavoro dei marinai genovesi. Il famoso blu di Genova che ha dato origine alla parola inglese blue jeans (tradotta dal francese bleu de Gênes) e al classico colore denim.

Proprio a questa storia è ispirata una maglia completamente blu denim con collo a polo con chiusura a tre bottoni e cuciture dorate. Immancabile il dettaglio blucerchiato, presente sui bordi manica, sul fondo maglia, negli inserti dei pantaloncini e sui calzettoni. Sul petto, a destra, in stampa siliconata bianca, il Macron Hero, a sinistra il logo storico dell’U.C. Sampdoria e, più in basso al centro, lo scudo di San Giorgio. Nel retrocollo esterno, stampate in bianco, le parole BLU DI GENOVA a sottolineare ulteriormente il riferimento al famoso tessuto denim.

L’etichetta nel collo interno è personalizzata con sfondo a metà blucerchiato e a metà con il disegno grafico presente sulla maglia away, lo stemma della Sampdoria, il logo Macron e la scritta Designed in Bologna a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato presso il Macron Campus.

Il kit è completato da pantaloncini che riprendono grafica e design della maglia. I calzettoni blu denim hanno una banda blucerchiata al centro. La maglia ha una vestibilità slim fit e, come tutti i kit prodotti da Macron per i propri club partner, è stata realizzata in Eco Fabric, tessuto in poliestere al 100% proveniente dal riciclo di plastica post-consumer. Nello specifico il tessuto utilizzato è Eco Softlock, tessuto studiato appositamente per i set da gioco, leggero, morbido e resistente. La presenza del pannello posteriore in Eco Micromesh assicura inoltre al capo una perfetta traspirabilità.

Il nuovo third kit 2025/26 insieme agli altri capi di abbigliamento e accessori della linea merchandising realizzati da Macron per l’U.C. Sampdoria, sono disponibili a SampCity e sullo store ufficiale del club, al Macron Sports Hub di Genova e nello spazio dedicato ai blucerchiati sul sito macron.com.