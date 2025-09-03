Genova. La Sampdoria volta pagina per l’academy, ossia il settore giovanile, che dopo il ridimensionamento è stato completamente rifondato anche grazie al sostegno degli sponsor: a guidarlo Christian Puggioni, una figura che è rimasta da sempre nel cuore dei tifosi.

Puggioni, ex portiere, genovese, si è sempre distinto per una grande correttezza e un attaccamento alla maglia della Sampdoria dimostrato più volte (rifiutò di andare a giocare per il Genoa). Marco Palmieri, già responsabile del settore Woman (che ripartirà dall’Eccellenza) è stato inoltre nominato supervisore delle attività corporate dell’Academy.

“Siamo felici di voltare pagina – ha commentato Jesper Fredberg, ceo Area Football, che oggi ha rilasciato un’intervista al canale ufficiale blucerchiato − a volte è necessario attraversare momenti bui e difficili per potersi riprendere e ricominciare. Questo è ciò che auspichiamo per la nostra Academy, un patrimonio prezioso a cui teniamo molto e al quale dedicheremo costante attenzione. Sappiamo quanto sia importante il settore Giovanile e cosa rappresenti per tutti noi, ed è per questo che siamo davvero felici di poter proseguire il lavoro con i nostri giovani, facendo crescere sempre più bambini con la maglia più bella del mondo”.

La brutta pagina che ha coinvolto Luca Silvani, con l’inchiesta delle Iene (qui la notizia) è acqua passata.

L’organigramma del settore giovanile della Sampdoria diretto da Puggioni

Torna anche Felice Tufano, il suo nome nell’organigramma degli allenatori dell’Academy blucerchiata 2025/26 dalla Primavera all’U14.

Primavera: Francesco Pedone

U17: Felice Tufano

U16: Salvatore Amirante

U15: Nicolò Buono

U14: Alessio Ambrosi