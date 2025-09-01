Sampdoria senza capo né coda: le statistiche sono okay ma la realtà dice zero punti

Fuori dai giochi di parole, le prime due uscite in campionato hanno messo in mostra una Sampdoria senza capo né coda. Ultimo posto in classifica e zero punti. Paradossalmente, i blucerchiati sono ai vertici delle classifiche per possesso palla, expected goal e tiri in porta. I numeri che contano però sono tutti contro: quelli dei punti e dei goal fatti/subiti. Dati che insieme descrivono anche la falla del mercato: concentrato sul centrocampo e sui rifinitori e che ha tralasciato gli altri due reparti. Questa sera si chiude la finestra del calciomercato e ci si aspetta qualcosa da Fredberg e Mancini.

Attacco sterile e difesa inadeguata. Un solo goal fatto, che vale lo scettro di re dei bomber cadetti all time per Massimo Coda. Rete utile solo per gli almanacchi visto che il Sudtirol aveva già messo al sicuro la gara con tre goal nel primo tempo. Quattro goal al passivo, per una difesa apparsa inadeguata alla categoria.

Mancano giocatori nei ruoli chiave

Come gioca il centrocampo, gioca la squadra si dice. Spesso è vero, ma la difesa e l’attacco contano eccome. Tra gli algoritmi di Fredberg e le operazioni di Mancini sono arrivati principalmente giocatori in mediana e da posizionare alle spalle delle punte. Non è arrivato un centravanti alternativo a Coda, visto che caratteristiche e curriculum di Cuni non sembrano poterlo considerare come tale. In difesa, c’è stato solo l’innesto di Coubis.

“Solo per le statistiche”

In difesa e in attacco, d’altronde, si fa la sostanza e si costruisce la classifica. Chi la butta dentro e chi evita che gli altri segnino. Manca questo alla Sampdoria, come testimoniano indirettamente anche le statistiche che non fanno classifica. Dopo queste due partite, i blucerchiati sono terzi, dietro a Cesena e Palermo, per expected goals, quinti come tiri verso la porta – dati Transfermarkt – e come possesso palla sono al secondo posto dietro al Cesena. Su questo dato, chiaramente, influisce la partita di ieri contro un Sudtirol che dopo aver fatto tre goal ha probabilmente lasciato volentieri l’iniziativa alla squadra di mister Donati.

Ultime ore

Poche ore quindi restano alla Sampdoria partita in ritardo, senza obiettivi dichiarati e che ha cancellato quanto visto di discreto contro lo Spezia per puntellare una rosa che pare attrezzata in mezzo e nei rifinitori ma non nei reparti del “dunque”.