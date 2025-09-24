Sampdoria, la riunione dei tifosi: obiettivo indurre la proprietà a vendere

Genova. ‘Società indegna, vendi l’U.C. Sampdoria’. Lo striscione esposto in Gradinata Sud e che è stato fotografato e pubblicato sui social è eloquente.

Ieri sera la riunione dei tifosi blucerchiati in Gradinata Sud, vecchi ultras compresi, ha avuto l’effetto di compattare tutti i gruppi su un unico obiettivo: mandare via l’attuale proprietà.

“Dopo tutte le prese in giro che stiamo subendo in questi anni vogliamo che la proprietà alzi la mano, che dichiari di essere stata incapace di essere alla guida di un patrimonio come l’Unione Calcio Sampdoria. Mettano in vendita la società, trovino un compratore competente e poi vadano via”. Questo il messaggio lanciato al microfono dalla Gradinata.

Cori non certo amichevoli all’indirizzo di Tey, Fredberg, Manfredi, Walker e l’intenzione di ‘farsi sentire’ anche al di fuori dello stadio con una contestazione dura, senza però far mancare il sostegno durante la partita. L’impressione è che l’obiettivo sia appunto una protesta a oltranza sino a che l’attuale proprietà non passi la mano.

L’ambiente è ormai esasperato e la lettera indirizzata ieri ai tifosi da parte del proprietario Joseph Tey ha ulteriormente acceso gli animi. Una lettera generica, impersonale, in cui l’attuale proprietario ha parlato, per la prima volta, di un piano per il ritorno in Serie A nel 2028, contrariamente a quanto dichiarato sinora e con tutta evidenza un modo per prendere tempo e cercare di rassicurare una piazza che invece è ormai esasperata.