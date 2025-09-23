Sampdoria, messaggio di Tey ai tifosi: “Serie A entro il 2028, investiremo ancora”

Genova. Nel giorno dell’assemblea dei tifosi in Gradinata Sud e in un momento di grande difficoltà della Sampdoria, a zero punti dopo quattro partite, il proprietario Joseph Tey per la prima volta si fa sentire con una nota ufficiale pubblicata sul sito del club blucerchiato.

Questo il messaggio:

“Cari tifosi blucerchiati,

è importante per noi che sappiate che ascoltiamo e comprendiamo le vostre frustrazioni. Oggi vi scriviamo per assicurarvi che siamo pienamente impegnati nel club e nel suo sviluppo.

Abbiamo fin qui investito tanto e continueremo a immettere risorse nell’ottica di compiere quanto prima passi in avanti significativi e concreti.

Stiamo sviluppando una strategia a lungo termine per ottimizzare le prestazioni della squadra sul campo. Allo stesso tempo stiamo gettando le basi per riportare la Sampdoria in Serie A entro il 2028.

Siamo perfettamente consci di quanto le ultime stagioni siano state difficili e comprendiamo bene la diffusa delusione che ci circonda. Questo è un altro dei motivi per i quali ci impegneremo ancora di più anche nella ricerca di una migliore comunicazione con tutti i nostri sostenitori.

Siamo fermamente convinti, come sempre, che unità e coesione ci guideranno fuori quanto prima da questo complicato momento tecnico-sportivo. Abbiamo già adottato diverse misure per rafforzare le finanze del club e le nostre strutture, valorizzando al contempo la società sul piano marketing/branding.

Sforzi che ad oggi non si sono riflessi sul campo e proprio per questo non smetteremo di continuare a investire, anche a gennaio, per garantire di poter guardare al futuro con rinnovata fiducia, insieme”.

Di sicuro la messa nero su bianco di una prospettiva di promozione al 2028, mai annunciata prima, cambia, di molto, le carte in tavola. Anche perché di sicuro si tratta di un piano sul lungo periodo che la società inizialmente non aveva previsto, con tutta probabilità, visto anche il documento di rientro dai debiti con l’omologa del tribunale di Genova.

Il messaggio è, come detto, uscito con sorprendente tempismo nel giorno della riunione dei tifosi. Un tentativo di placare gli animi? Quello che è certo è che le prospettive per i blucerchiati sono di un purgatorio molto più lungo del previsto rispetto agli annunci delle stagioni precedenti, ma anche la conferma che la società non intende passare la mano come auspicato ormai da molti.

(foto Sampdoria.it)