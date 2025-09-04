Sampdoria, Fredberg chiude le porte agli svincolati: tramontano le idee Puscas e Dawidowicz

Sembra aver chiuso le porte agli svincolati Jesper Fredberg, CEO della Sampdoria. Non è un “no” definitivo, ma è molto complicato immaginare altre operazioni in entrata per i blucerchiati. Si era parlato nelle scorse ore di una caccia all’attaccante, così come di un difensore centrale. Fredberg ha detto che avrebbe voluto migliorare la squadra in un ruolo, ma anche affermato che gli acquisti non vanno fatti tanto per farli. Insomma, nessun profilo faceva evidentemente al caso di Massimo Donati. Ma andiamo a rivedere meglio i nomi di cui si è parlato.

Gli svincolati in attacco: da Puscas a Falcinelli

Partiamo dalla punta, probabilmente il rammarico di Fredberg. Belotti sembrava vicino, ma alla fine ha scelto il Cagliari. I blucerchiati dunque si trovano con Coda e Cuni come riferimenti offensivi. Tra i giocatori disponibili, è stato accostato alla Sampdoria Flavio Bianchi. L’attaccante ha fatto 4 gol con il Brescia nello scorso campionato, ma sembra molto vicino all’Empoli. Più concrete, prima delle parole di Fredberg, sembravano le piste per George Puscas e Diego Falcinelli. Quest’ultimo ha fatto un gol con lo Spezia nella Serie B 2024/2025 ed è un 9 un po’ atipico, forse troppo “leggero” per le richieste di Donati. Puscas, invece, è un giocatore di peso. Lui potrebbe essere un profilo più funzionale allo scacchiere blucerchiato. Per il rumeno 7 gol in 16 partite con il Bodrum, in Turchia, la scorsa stagione. Ricordiamo anche che Puscas era al Genoa l’anno della promozione in Serie A, con 4 gol segnati in Serie B.

Gli svincolati in difesa: Dawidowicz non è il profilo giusto

Nel pacchetto difensivo la Sampdoria è intervenuta negli ultimi giorni con Coubis e Hadzikadunic. Dunque, appare difficile un movimento nel mercato degli svincolati, anche tornando alle parole di Fredberg: servono giocatori precisi. Si è parlato di Pawel Dawidowicz, giocatore che in Serie A ha fatto molto bene con la maglia del Verona, soprattutto sotto la guida di Igor Tudor. Il polacco è però un braccetto, mentre ai blucerchiati servirebbe con più urgenza il perno centrale della difesa a 3. Insomma, non sembra esserci spazio per Dawidowicz.