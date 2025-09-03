Sampdoria, Fredberg: “Mercato chiuso, un bel mix di esperti e giovani affamati”

Genova. “La finestra di mercato è chiusa, abbiamo portato 11 giocatori nella squadra. Ora non vediamo l’ora di vedere dove riusciremo ad arrivare. Siamo felici del mercato in entrata e in uscita. Penso che siamo riusciti a portare giocatori validi e che hanno voglia di giocare per noi. Abbiamo portato nuova energia alla squadra dopo la scorsa stagione”. Inizia con queste parole l’intervista rilasciati ai microfoni della Sampdoria da Jesper Fredberg. Il CEO dell’Area Football ha fatto il punto sul calciomercato e parlato del settore giovanile. Notizia di oggi, l’ex portiere blucerchiato Christian Puggioni è il nuovo responsabile.

Mercato Sampdoria: rosa sfoltita

“Cercheremo di vincere ogni partita e ragioneremo pensando a un match alla volta – prosegue -. Cosa avrei voluto fare di diverso? Beh, difficile da dire. Avevamo troppi giocatori e quindi abbiamo lavorato in uscita per avere una rosa più contenuta e più compatta. Per varie ragioni non siamo riusciti a completare il mercato in uscita. Alcuni avranno difficoltà a giocare qui”.

Arriva il rinforzo in attacco: no, mercato chiuso

“Non penso che opereremo sul mercato degli svincolati. Abbiamo valutato di migliorare una posizione, ma non abbiamo trovato il profilo giusto. A volte la migliore operazione di mercato è quella che non viene effettuata perché non bisogna prendere tanto per farlo”. Il riferimento è chiaramente all’attaccante che sembra mancare.

Giocatori motivati

“Abbiamo molta fiducia nei nostri giocatori. Abbiamo cercato giocatori con la fame e il desiderio di giocare per la Sampdoria. Siamo molto felici di chi è arrivato perché c’erano diverse concorrenti. Sono contento che hanno scelto la Sampdoria perché vogliono fare bene per la Sampdoria e per la loro carriera”

La ricerca del mix giusto

“Finendo la scorsa stagione tardi, non abbiamo operato in un contesto ideale. Il mercato è stato un lavoro di squadra. Abbiamo sfruttato video, partite live, dati e la rete di contatti per trovare il giusto mix di giocatori esperti che conoscono il campionato e giocatori giovani di qualità. Sappiamo che conta l’esperienza ma anche la fame derivante dalla gioventù. Abbiamo trovato un bell’equilibrio”.

Lavoro dietro le quinte sul settore giovanile

“Abbiamo lavorato molto dietro alle quinte sull’Academy. Siamo felici di aver annunciato oggi il nuovo responsabile Christian Puggioni. L’Academy è il cuore di una società di calcio, vogliamo promuovere il club con la maglia più bella d’Italia e che più persone possibili ne facciano parte”.

I tifosi hanno aiutato il mercato

“La campagna abbonamenti ha favorito attrarre giocatori anche da categorie superiori. Ai tifosi dico che faremo il nostro possibile per ripagarli. L’inizio non è stato positivo, ma siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo.