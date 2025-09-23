Sampdoria, nuovo sfottò su Facebook: “Problemi con la lavanderia, i giocatori portino magliette da casa”

Genova. Uno sfottò che potrebbe essere scambiato per notizia vera dai più distratti ed che è già stato smentito dalla Sampdoria a Genova24. Da questa mattina sta girando su Facebook un documento intitolato ‘circolare interna alla cortese attenzione del settore tecnico’ e firmato ufficio stampa della Sampdoria (una contraddizione già in partenza, visto che l’ufficio stampa di occupa dei rapporti coi giornalisti) con tanto di carta intestata.

Il messaggio è questo: ‘L’U.C. Sampdoria informa i propri tesserati che, a seguito di sopraggiunte difficoltà nei rapporti con il servizio di lavanderia, le pettorine colorate normalmente utilizzate durante le sedute di allenamento non risultano al momento disponibili. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle partitelle e consentire una chiara distinzione tra le squadre, il club invita pertanto i giocatori a munirsi autonomamente di due capi di abbigliamento: una maglietta bianca; una maglietta di colore a scelta, purché ben distinguibile dal bianco. Si precisa altresì che il lavaggio dei suddetti indumenti sudati, al termine delle attività, sarà a cura esclusiva dei singoli calciatori. La società ringrazia i propri atleti per la collaborazione e si scusa per gli eventuali disagi derivanti da tale situazione temporanea’.

Il messaggio è stato evidentemente redatto da qualche buontempone dopo che sono trapelate alcune notizie sull’utilizzo delle camere triple in hotel a Monza e le trasferte in giornata (un’opzione utilizzata anche dai cugini genoani per andare a Como, ad esempio, e gettonata anche in Premier League). I problemi della Sampdoria sono decisamente altri e l’uso di una camera tripla anziché una doppia, come di solito avviene nei ritiri, per una sosta di un paio d’ore, non sarebbe da annoverare tra le scelte errate (diverse) fatte dalla società in questi anni.

Il problema è che ogni scelta, in una situazione in cui non si conosce l’effettiva capienza economica societaria e in cui non c’è una comunicazione chiara da parte della dirigenza, diventa così uno spunto per cercar di capire cosa stia succedendo a livello gestionale nella Sampdoria e soprattutto fonte di ‘menaggio’ altrui.