Genova. Un’espulsione costata molto cara alla Sampdoria quella di Luigi Cherubini.
Il giudice sportivo ha punito il giocatore con tre giornate di qualifica per avere, “al 31° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente alla gamba un calciatore della squadra avversaria”.
Il trequartista salterà dunque la trasferta di Bari e le partite casalinghe con Catanzaro e Pescara per tornare nel derby ligure con l’Entella. Un brutto colpo per la Sampdoria, che perde uno dei giocatori di maggior qualità, anche se ingenuo per il fallo di reazione.
