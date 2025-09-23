  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
Punizione

Sampdoria, stangata del giudice sportivo: tre giornate a Cherubini

Il trequartista salterà dunque la trasferta di Bari e le partite casalinghe con Catanzaro e Pescara

cartellino rosso, espulsione

Genova. Un’espulsione costata molto cara alla Sampdoria quella di Luigi Cherubini.

Il giudice sportivo ha punito il giocatore con tre giornate di qualifica per avere, “al 31° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente alla gamba un calciatore della squadra avversaria”.

Il trequartista salterà dunque la trasferta di Bari e le partite casalinghe con Catanzaro e Pescara per tornare nel derby ligure con l’Entella. Un brutto colpo per la Sampdoria, che perde uno dei giocatori di maggior qualità, anche se ingenuo per il fallo di reazione.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.