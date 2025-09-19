Sampdoria, Fiorella: “Ho chiesto ai tifosi di supportarci in questo momento difficile”

Genova. Clima teso in casa Sampdoria dopo i zero punti nelle prime tre partite. Ieri sera i tifosi hanno esternato le loro rimostranze alla Società al Salone Nautico nella serata dedicata agli sponsor con uno striscione eloquente sul fatto che non ci fosse nulla da brindare.

Il ceo Raffaele Fiorella, a margine della presentazione della candidatura dello stadio Ferraris a Euro 2032, ha commentato: “Non è stata una contestazione, se avete seguito bene i tifosi si sono presentati perché avevano delle domande da sottoporre alla dirigenza. Non ci siamo sottratti, sono arrivato, ho parlato con i nostri tifosi, ci siamo chiariti. Il problema, se di problema vogliamo parlare, erano veramente delle domande che ci volevano sottoporre, le risposte sono state sviscerate e tutti siamo ritornati tranquillamente a casa. Quindi non è stato un problema ma un’interlocuzione e un momento di chiarimento tra la società e i nostri tifosi”.

Fiorella ha specificato che siccome i risultati non stanno arrivando, la società sta “facendo tutto il possibile per poter traguardare i risultati e soprattutto per mantenere la tranquillità. I nostri tifosi sono stati sempre bravi e onesti, hanno supportato anche nei momenti più difficili la nostra squadra e ieri ho chiesto ancora una volta questo”.

Intanto i sostenitori della Sampdoria si raduneranno martedì 23 settembre alle 20,30 in Gradinata Sud per confrontarsi. L’appello sui social da parte dei gruppi della Sud è: “Chiamiamo a raccolta tutti i sampdoriani per un confronto e una presa di posizione, sull’attuale situazione societaria e della squadra”.

L’incontro supera quello inizialmente fissato dai vecchi ultras per lunedì e sarà unico e unitario.