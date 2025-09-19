Monza – Sampdoria. Donati in conferenza: “Ho provato qualcosa di diverso, Coucke confermato”

Domani alle 17,15 in trasferta la Sampdoria cerca i primi punti in campionato contro il Monza. La formazione lombarda, retrocessa lo scorso anno, ha 4 punti in classifica dopo tre giornate. Mister Massimo Donati, in conferenza stampa, ha svelato di aver provato qualcosa di diverso in settimana ma che in porta sarà confermato Coucke. Non ci sarà Ferrari, anche se seguirà il gruppo per stargli vicino. Il mister ha difeso la squadra e il suo lavoro sottolineando che il gruppo si allena bene in settimana e che i sei goal subiti da palla inattiva su sette sono negativi, certo, ma anche portatori di un aspetto positivo, ovvero che la squadra tatticamente non ha subito contro nessuno. Donati ha poi rimarcato la capacità della Sampdoria di arrivare sulla trequarti ma anche i difetti in fase di finalizzazione.

Poche parole di circostanza, si cambia

“Alla fine abbiamo provato a fare qualcosa di diverso. Dobbiamo vedere se funziona o no. Non abbiamo fatto stravolgimenti, solo cercato di aggiustare le cose affinché vadano meglio. Non dico le solite cose, “ci siamo allenati bene ecc…”, perché non servono a niente. Dico che la squadra cerca di fare il massimo in ogni singolo allenamento. Dico bravi ai giocatori per come cercano di fare le cose, poi il campo darà i responsi”.

Ferrari out, bisogna reagire

“Ferrari verrà con noi per stare vicino alla squadra ma non sarà della partita. Malanca si è fatto male (crociato ndr). In generale, nella vista o si subisce o si reagisce. Noi vogliamo cercare il modo di aggiustare la situazione. Io non voglio subire nulla. Solo alla morte non si reagisce. La squadra è arrabbiata per i risultati. Qualsiasi cosa dico può non andare bene a qualcuno.

Questione portieri

“Ghidotti ha la mia massima fiducia. Lo dico e lo ripeto. Si è deciso di valutare anche Couke, ha fatto cose buone e qualche errore. Abbiamo portieri bravi, per noi non c’è un problema portiere. Giocherà Coucke perché lo valuteremo per un po’ di partite”.

Analisi goal subiti

“Su sette goal presi, sei vengono da palle da fermo con tanti uomini nostri dell’area di rigore. Non è positivo ma per certi aspetti lo è: significa che tatticamente non abbiamo sofferto contro nessuno. Tuttavia, non si può prendere goal con tanti dentro l’area. Reagire ai momenti negativi è difficile perché è una questione di testa, né tattica né tecnica. I giocatori esperti devono prendere in mano la situazione. Non è facile comunicare per lo staff quando ci sono tante persone allo stadio. Sono situazioni che è difficile riprodurre in allenamento.

In attacco bisognare fare di più

“Dobbiamo creare più in avanti. Coda e Cuni hanno caratteristiche diverse come Pafundi e Cherubini. Arriviamo spesso fino alla trequarti, ci manca l”ultimo pezzo’. Spesso torniamo indietro. Non mi piango addosso su quello che il mercato avrebbe potuto essere. Penso a fare il massimo. Faccio ciò che amo fare e provo a trasmettere ai giocatori. Poi è normale che io non sia contento dei risultati. Per invertire la rotta serve lo spirito giusto. Dobbiamo pensare a capovolgere la situazione. Non dobbiamo pensare alla cose esterne, dobbiamo capovolgere la situazione del campo e solo così facendo potremo cambiare l’umore della piazza”.

I convocati

Portieri: Coucke, Ghidotti, Ravaglia

Difensori: Coubis, Depaoli, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic

Centrocampisti: Abildgaard, Barak, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Ricci

Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro, Pafundi