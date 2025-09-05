Sampdoria, Coda vince il premio Gentleman dedicato a Piermario Morosini

Genova. Massimo Coda ha vinto il premio Gentleman Lega Serie B per la stagione 2024/25 e dedicato a Piermario Morosini, indimenticato giocatore scomparso per un malore in campo.

L’attaccante della Sampdoria, si legge nella nota diffusa dalla Lega Serie B, con una lunga carriera, è esempio sportivo di professionalità ma anche di impegno civile e sociale attraverso diverse iniziative fuori dal campo.

Con 136 reti Coda detiene il record come marcatore di sempre nel campionato di Serie B, strappato con il gol di domenica scorsa a Bolzano a Stefan Schwoch, fermo a quota 135.

Il prestigioso riconoscimento, ideato da Gianfranco Fasan, verrà consegnato in occasione della 30esima edizione del Premio Gentleman Fair Play che si terrà mercoledì 10 settembre presso la Scuola Militare Teuliè a Milano con il patrocinio e la collaborazione della Lega Serie B.

“Con questo premio intendiamo onorare il ricordo di Piermario Morosini, un esempio di atleta serio e con un forte spirito altruistico come dimostrava nella vita di tutti i giorni”, sottolinea il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin.

“È sempre un onore assegnare con la Lega B il premio Morosini non solo per l’esempio di sportività che rappresenta ma perché nella sua tragedia ha dato impulso a misure di prevenzione e di soccorso che sono oggi realtà in tutti gli impianti sportivi a tutela di sportivi e spettatori”, spiega Fasan.