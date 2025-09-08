Sampdoria-Cesena, in vendita i biglietti: ecco prezzi e modalità

Genova. Sono in vendita i biglietti per Sampdoria-Cesena, terza giornata del campionato Serie Bkt 2025/26 e in programma sabato 13 settembre alle ore 19.30, allo stadio “Ferraris” di Genova.

Per evitare lunghe code nelle rivendite autorizzate, il club raccomanda di privilegiare l’acquisto online attraverso il canale ufficiale sampdoria.ticketone.it. Si ricorda che la società non risponde per eventuali biglietti acquistati su siti non ufficiali o canali non autorizzati.

Questi i punti vendita: online su sampdoria.ticketone.it; online su sampdoria.ticketag.it (solo per abbonamenti di Gradinata Sud non utilizzati); SampCity, via XX Settembre 252r; rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale; botteghino stadio di via Monnet (aperto solo nella giornata di sabato 13 settembre a partire dalle ore 18).

INTERO RIDOTTO UNDER 14 **INVALIDO 100 % *TRIBUNA ONORE 250,00 € N.D. N.D. TRIBUNA INFERIORE 80,00 € 40,00 € N.D. DISTINTI 30,00 € 15,00 € 15,00 € GRADINATA NORD 15,00 € 10,00 € N.D. SETTORE OSPITI 15,00 € N.D. N.D.

*Tavolo hospitality compreso nel prezzo del biglietto.

**In vendita solo presso la biglietteria stadio/service center e botteghini previa presentazione certificato di invalidità. Per informazioni e assistenza contattare la società all’indirizzo mail invalidi@sampdoria.it.

Match experience

Un’esperienza che va oltre i 90 minuti della partita, prenotabile qui.

Riduzioni e promozioni

Ridotto under 14 per i nati dal 14/09/2011.

Abbonamenti Gradinata Sud

Cliccando qui si può verificare se sono disponibili all’acquisto abbonamenti di Gradinata Sud che non verranno utilizzati per l’evento.

ATTENZIONE: tutti i bambini di qualsiasi età dovranno essere muniti di biglietto.

Ogni acquirente potrà acquistare un massimo di 4 biglietti e gli stessi potranno essere acquistati sia in formato cartaceo che caricati direttamente sulla SAMPCARD/DORIACARD attiva e in corso di validità.

Info e biglietti settore ospiti Sampdoria-Cesena

I biglietti per il settore ospiti saranno disponibili, senza alcuna limitazione, a partire dalle ore 10:00 di lunedì 8 settembre e fino alle ore 19:00 di venerdì 12 settembre p.v. presso i seguenti punti vendita:

On-line su sampdoria.ticketone.it

Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale (clicca qui per cercare la rivendita più vicina)

INFO PARCHEGGIO OSPITI

Uscita consigliata: Genova Est. Parcheggio denominato “Piastra Genova Est”

Modalità di accesso

Per accedere allo stadio è obbligatorio presentare un documento d’identità valido oltre al tagliando di ingresso. Possibile il cambio di nominativo.

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare il Service Center ai numeri 010 7940442 o via e-mail all’indirizzo service@sampdoria.it