Sampdoria, Donati: “Io mi sento sempre in discussione, se la società pensa che non vada bene giusto che cambi”

Genova. Cambiare qualcosa, subito. Massimo Donati non nasconde di essere preoccupato dopo il trittico di sconfitte in questo inizio di campionato da incubo per la Sampdoria: “Alla fine tutte e tre le partite sono state uguali, anche oggi abbiamo subito gol da due palle inattive e quindi anche oggi siamo sulla falsa riga delle altre partite. Bisogna cambiare qualcosa, perché tenere questo possesso palla alla fine non sta portando dei frutti, poi è vero che i gol li prendi in maniera strana, ma qualcosa va cambiato“.

Anche stavolta solo un tiro arrivato in porta, il gol di Ioannou: “Manca l’ultimo pezzo del puzzle − dice Donati − manca quando arriviamo sulla trequarti ed è una cosa che è successa anche nelle altre partite. Tenere tanto la palla, far correre l’avversario, non sta funzionando, non sta portando frutti, cambieremo”. Donati non entra nel dettaglio, ma fa l’esempio di una marcatura a uomo invece che a zona durante i calci d’angolo, per esempio.

Il mister dice di sentirsi sempre in discussione: “Le persone della società devono valutare quello che facciamo io e lo staff al campo e se reputano che non va bene è giusto che cambino. Io mi sento sempre in discussione, ancora prima di iniziare e mi dispiace molto che si sia partiti così per la società che è la Sampdoria, per l’importanza che ha. Sicuramente dobbiamo trovare la chiave e la soluzione, io sono solo una parte della squadra, del club e se qualcuno dovesse reputare che non vado bene…”.

Per i tifosi si dice dispiaciuto: “Non c’è bisogno di dirlo, avere tanta gente così è motivo di orgoglio, tanta roba. Ci dispiace un sacco. Però sta girando male e dobbiamo farlo girare noi diversamente”.

Sulla scelta di cambiare il portiere chiarisce: “Si è valutato che è giusto dare l’occasione anche a lui di mettersi in mostra ed essere valutato. In allenamento è un conto, in partita è un altro”.

Il problema dell’attacco esiste: “Abbiamo cercato di tenere vicino a Coda Barak e Pedrola, che però si abbassava troppo a ricevere palla e Coda quando è solo fa un po’ fatica.

Anche in difesa la Sampdoria soffre tanto, ha anche collezionato diversi cartellini gialli: “Non vorrei mai finire la partita senza ammoniti, per me è una cosa positiva. I nuovi arrivati sono difensori, ma hanno bisogno di tempo per inserirsi”.

In queste tre partite la Sampdoria ha utilizzato molti giocatori e non è mai scesa in campo con una formazione-tipo: “Voglio che tutti siano vivi, che si sentano parte del progetto e che se lo reputo vengano chiamati in causa, Conti ha fatto una buona partita, farà belle cose, poi l’ho cambiato perché eravamo sotto, credo immeritatamente, e abbiamo messo un giocatore più offensivo, potrà capitare ad altri”.