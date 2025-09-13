Genova. Sampdoria – Cesena 0-2 (37′ Castagnetti; 53′ Zaro)

83′ Ultimo cambio nella Sampdoria: fuori Henderson per Bellemo

81′ Ammonito Berti per un fallo

78′ Doppio cambio nel Cesena: escono Ciervo per Adamo e Bisoli per Francesconi

77′ Cross di Pafundi, colpo di testa di Coda un po’ lontano dalla porta, palla di poco a lato

74′ Il calcio di punizione di Henderson colpisce un avversario alla testa in barriera, sanitari di nuovo in campo

71′ Ammonizione per Shpendi, fallo su Abildgaard che necessita dell’intervento di medico e massaggiatore

70′ Doppio cambio nella Samp: fuori Barak e Venuti per Pafundi e Depaoli

69′ Punizione di Berti, palla respinta da Coucke coi pugni

63′ Frabotta appoggia al limite per Berti, sinistro di prima intenzione di poco alto

57′ Ammonito anche Henderson

53′ Raddoppio del Cesena: Zaro interviene sottomisura a due passi dalla linea di porta. Coucke non riesce a prenderla, Shpendi sì che di testa la rimette in mezzo per il compagno

52′ Dramma sportivo per Pedrola, che era ripartito dopo il calcio d’angolo intercettato. Per lui di nuovo un problema fisico. Entra Cherubini

50′ Corner per il Cesena che è ripartito dopo un’azione d’attacco della Sampdoria sprecata da Coda, che si addormenta sul pallone.

46′ Si riparte con palla alla Sampdoria e un cambio: fuori Conti per Cuni

Sampdoria – Cesena primo tempo

Primo tempo che si chiude sullo 0-1 quello tra Sampdoria e Cesena, i romagnoli in vantaggio grazie al calcio di punizione di Castagnetti (37′) che col sinistro indovina una traiettoria su cui Coucke non riesce ad arrivare, forse partito in leggero ritardo sulla battuta. Coucke, preferito a Ghidotti nell’undici iniziale, ha salvato i suoi al 30′ deviando un colpo di testa di Ciofi destinato a insaccarsi.

Sotto gli occhi di Roberto Mancini, presente allo stadio, i blucerchiati sono sotto al termine dei 45 minuti. La squadra di Donati fatica a trovare la via della porta, zero i tiri nello specchio nonostante un possesso palla un filo più efficace rispetto alle precedenti uscite. Il problema resta sempre quello dell’attacco: Coda è troppo solo e i blucerchiati riescono a combinare azioni che potrebbero essere pericolose solo grazie a un Pedrola generoso e vivace a cui manca però la precisione nel tiro. Partita giocata sotto una pioggia battente e, al fischio che sancisce la fine del primo tempo, l’invito da parte del pubblico a tirare fuori gli attributi.

45′ Cross di Berti dalla sinistra, arriva Blesa di testa, palla fuori

45′ Due minuti di recupero

45′ Ripartenza della Sampdoria, con Pedrola che ancora una volta allarga troppo il destro

41′ Pedrola! Il numero 11 prova col destro a trovare il secondo palo con un tiro a giro a mezz’altezza. Palla a lato

37′ Cesena in vantaggio, Castagnetti indovina l’angolino su calcio piazzato e la palla si insacca alla sinistra di Coucke

35′ Fischiata punizione per il Cesena all’altezza della lunetta, per un fallo su Berti

30′ Occasione Cesena! Da un calcio di punizione sulla sinistra scaturisce il cross di Ciervo per Ciofi, che di testa indirizza verso la porta. Coucke si tuffa e salva la porta blucerchiata

24′ Ammonito Riccio, anche qui intervento in scivolata un po’ in ritardo

22′ Sampdoria che mantiene il pallino del gioco e quando la palla arriva a Pedrola riesce a creare quella superiorità per provare a rendersi pericolosa

17′ Ancora un tentativo di Henderson su calcio piazzato, stavolta centralmente, palla di poco sopra la traversa

12′ Lancio di Zaro che attraversa il campo, Berti interviene in scivolata al volo, ma la palla termina fuori

10′ Cartellino giallo per Vulikic, intervento in scivolata in ritardo su Ciervo. Il difensore blucerchiato ingenuo perché Ciervo era ben lontano dalla porta

8′ Pedrola supera due avversari e guadagna un corner. Sugli sviluppi Conti prova la botta dalla distanza visto il pallone invitante che rimbalzava verso di lui dopo una deviazione della difesa del Cesena. Palla in gradinata

7′ Pioggia battente ora al Ferraris

3′ Henderson! Calcio di punizione insidioso battuto dalla destra, la palla rimbalza in area di rigore e si spegne vicinissima al secondo palo con Coda che stava per intervenire

1′ Partiti. Palla al Cesena. Sampdoria che attacca verso la Gradinata Nord in questo primo tempo.

Sampdoria – Cesena, il pre-partita

C’è Barak dal primo minuto e anche Pedrola nell’undici iniziale della Sampdoria che affronta il Cesena al Ferraris. Donati mischia le carte e lascia Depaoli e Bellemo in panchina. In porta promosso il belga Coucke e prima presenza per il ventenne Conti.

Forte acquazzone all’ingresso in campo delle due squadre. Donati non si è sistemato dopo l’ingresso dei suoi ragazzi in panchina, ma ha passeggiato davanti alla sua postazione durante le ultime fasi di preparazione prima del fischio d’inizio.

A guardare la partita c’è anche Roberto Mancini.

Sampdoria chiamata a far punti, come ha detto il mister ieri in conferenza stampa, non importa come: la casella a zero e l’ultimo posto rievocano fantasmi della scorsa stagione.

Sampdoria: Coucke, Venuti (70′ Depaoli), Riccio, Vulikic, Ioannou, Abildgaard, Henderson (83′ Bellemo), Conti (46′ Cuni), Barak (70′ Pafundi), Pedrola (52′ Cherubini), Coda.

Allenatore: Donati.

A disposizione: Ghidotti, Coubis, Ferri, Hadzikadunic, Giordano, Narro, Benedetti.

Cesena: Klinsmann, Ciofi, Zaro, Mangraviti, Ciervo (78′ Adamo), Bisoli (78′ Francesconi), Castagnetti, Berti, Frabotta, Blesa, Shpendi.

Allenatore: Mignani.

A disposizione: Siano, Arrigoni, Bastoni, Celia, Amoran, Guidi, Magni, Piacentini, Diao, Olivieri.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Assistenti Vecchi di Lamezia Terme, Galimberti di Seregno. Quarto ufficiale Gandino di Alessandria. Var: Pairetto di Nichelino. Avar Gualtieri di Asti.

Ammoniti: Vulikic, Riccio, Henderson (S); Berti (C)

Spettatori: abbonati 20.392 rateo 194.739 euro; paganti biglietti 3.353, incasso 56.354 euro