Genova. La Lega Serie BKT ha comunicato le date e gli orari delle partite dalla quinta alla dodicesima giornata, ecco il calendario della Sampdoria compreso di anticipi e posticipi.

5ª giornata

Sabato 27 settembre ore 19:30

Bari-Sampdoria

6ª giornata

Mercoledì 1 ottobre ore 20:30

Sampdoria-Catanzaro

7ª giornata

Domenica 5 ottobre ore 17.15

Sampdoria-Pescara

8ª giornata

Venerdì 17 ottobre ore 20:30

Virtus Entella-Sampdoria

9ª giornata

Sabato 25 ottobre ore 15

Sampdoria-Frosinone

10ª giornata

Martedì 28 ottobre ore 20:30

Empoli-Sampdoria

11ª giornata

Domenica 2 novembre ore 19:30

Sampdoria-Mantova

12ª giornata

Sabato 8 novembre ore 19:30

Venezia-Sampdoria