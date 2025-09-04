  • News24
Sampdoria, anticipi e posticipi dalla quinta alla dodicesima giornata

Gli orari delle partite della Sampdoria compresi anticipi e posticipi sono stati comunicati dalla Lega Serie BKT

Gradinata Sud Sampdoria

Genova. La Lega Serie BKT ha comunicato le date e gli orari delle partite dalla quinta alla dodicesima giornata, ecco il calendario della Sampdoria compreso di anticipi e posticipi.

5ª giornata
Sabato 27 settembre ore 19:30
Bari-Sampdoria

6ª giornata
Mercoledì 1 ottobre ore 20:30
Sampdoria-Catanzaro

7ª giornata
Domenica 5 ottobre ore 17.15
Sampdoria-Pescara

8ª giornata
Venerdì 17 ottobre ore 20:30
Virtus Entella-Sampdoria

9ª giornata
Sabato 25 ottobre ore 15
Sampdoria-Frosinone

10ª giornata
Martedì 28 ottobre ore 20:30
Empoli-Sampdoria

11ª giornata
Domenica 2 novembre ore 19:30
Sampdoria-Mantova

12ª giornata
Sabato 8 novembre ore 19:30
Venezia-Sampdoria

