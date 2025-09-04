Genova. La Lega Serie BKT ha comunicato le date e gli orari delle partite dalla quinta alla dodicesima giornata, ecco il calendario della Sampdoria compreso di anticipi e posticipi.
5ª giornata
Sabato 27 settembre ore 19:30
Bari-Sampdoria
6ª giornata
Mercoledì 1 ottobre ore 20:30
Sampdoria-Catanzaro
7ª giornata
Domenica 5 ottobre ore 17.15
Sampdoria-Pescara
8ª giornata
Venerdì 17 ottobre ore 20:30
Virtus Entella-Sampdoria
9ª giornata
Sabato 25 ottobre ore 15
Sampdoria-Frosinone
10ª giornata
Martedì 28 ottobre ore 20:30
Empoli-Sampdoria
11ª giornata
Domenica 2 novembre ore 19:30
Sampdoria-Mantova
12ª giornata
Sabato 8 novembre ore 19:30
Venezia-Sampdoria