Salone Nautico, tutti gli interventi di Aster per la kermesse dedicata al mondo del mare

Un lavoro che ha coinvolto molte figure dell'azienda e racconta l'impegno quotidiano di A.S.Ter. nel rendere Genova più accogliente, vivibile e bella, soprattutto in occasione di un evento che porta la città sotto i riflettori internazionali.

Genova. Per questa edizione del Salone Nautico Aster ha lavorato su più fronti, curando sia gli spazi interni al Waterfront di Levante che le aree esterne e i punti di accesso alla città.

Il primo intervento effettuato su indicazione del Comune di Genova, è stato trasformare l’ex palazzina Labò, edificio in disuso, in una scenografia urbana, installando un grande pannello con l’immagine della città. Un gesto simbolico per accogliere e valorizzare la bellezza di Genova, rivolto ai visitatori che arrivano da tutta Europa.

All’interno delle aree espositive, invece, sono state posizionate circa 250 piante in vaso, per un allestimento naturale e accogliente, mentre le aiuole esterne sono state completamente riqualificate con la posa di prato in zolle, impreziosite da un allestimento floreale che richiama i colori del mare: un tappeto blu e bianco di salvia farinacea, interrotto dagli accenti rosa della gaura.

Nelle stazioni ferroviarie di Genova Principe e Genova Brignole i visitatori trovano due installazioni verdi dedicate al Salone Nautico: un vero e proprio biglietto da visita verde per chi arriva in città.

Lungo i percorsi pedonali da Brignole al Waterfront e su viale Brigate Partigiane, da Palazzo Inps alla Fiera, è stata predisposta una cartellonistica dedicata per accompagnare i flussi dei visitatori in modo chiaro e funzionale.
All’interno delle aree espositive, infine, A.S.Ter. ha fornito e installato le ormai iconiche panchine blu, simbolo del legame tra la città e il suo Salone.

