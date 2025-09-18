Salone Nautico, per la prima volta c’è anche uno stand della polizia locale di Genova

Genova. Alla 65esima edizione del Salone Nautico internazionale di Genova la polizia locale partecipa per la prima volta con uno stand tematico dedicato alla prevenzione in materia di sicurezza ambientale. L’attenzione è rivolta in particolare al contrasto dell’inquinamento delle acque e al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti lungo il litorale cittadino.

Presso lo stand, aperto per tutta la durata della manifestazione, i visitatori possono incontrare il personale del corpo e approfondire le attività svolte in tema di tutela ambientale, oltre a ricevere informazioni sulle numerose funzioni affidate alla polizia locale, con un focus specifico anche sulla sicurezza stradale.

“La presenza al Salone Nautico – sottolinea l’assessora alla Sicurezza urbana e alla Polizia locale, Arianna Viscogliosi – rappresenta un’importante occasione di dialogo con la cittadinanza e con i visitatori dell’evento. È la prima volta che la Polizia Locale di Genova partecipa al Nautico con un proprio stand: una scelta che vuole avvicinare il Corpo alla città, rendendo i cittadini più consapevoli e partecipi delle attività quotidiane di prevenzione e sensibilizzazione, in particolare a tutela dell’ambiente e del mare”.

Questa mattina la sindaca di Genova Silvia Salis ha visitato lo stand, portando il suo saluto agli agenti della polizia locale e ringraziandoli per l’impegno quotidiano al servizio della comunità.