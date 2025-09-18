  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Incontro

Salone Nautico, patto per il futuro tra Autorità portuale e Agenzia delle Dogane

Un momento di confronto sui temi della legalità, del controllo doganale e del sostegno al comparto nautico

Generico settembre 2025

Genova. In occasione della 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, ha incontrato il direttore regionale Liguria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Andrea Maria Zucchini.

La visita presso lo stand istituzionale dell’Agenzia ha rappresentato un momento di confronto sui temi della legalità, del controllo doganale e del sostegno al comparto nautico, settore riconosciuto come strategico per l’economia ligure e nazionale.

“L’Adm svolge un lavoro prezioso nella tutela e nel controllo delle merci in transito dai porti di Genova e Savona – ha dichiarato il Presidente Paroli – un’attività fondamentale per garantire sicurezza, trasparenza e competitività al nostro sistema portuale e logistico”.

Dal confronto è emersa la volontà condivisa di consolidare e ampliare la collaborazione tra Autorità di Sistema Portuale e ADM, con l’obiettivo di sviluppare progetti e sinergie a sostegno della crescita della portualità, della logistica e della filiera nautica, in un quadro improntato a innovazione, digitalizzazione, legalità.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.