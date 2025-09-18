Salone Nautico, patto per il futuro tra Autorità portuale e Agenzia delle Dogane

Genova. In occasione della 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, ha incontrato il direttore regionale Liguria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Andrea Maria Zucchini.

La visita presso lo stand istituzionale dell’Agenzia ha rappresentato un momento di confronto sui temi della legalità, del controllo doganale e del sostegno al comparto nautico, settore riconosciuto come strategico per l’economia ligure e nazionale.

“L’Adm svolge un lavoro prezioso nella tutela e nel controllo delle merci in transito dai porti di Genova e Savona – ha dichiarato il Presidente Paroli – un’attività fondamentale per garantire sicurezza, trasparenza e competitività al nostro sistema portuale e logistico”.

Dal confronto è emersa la volontà condivisa di consolidare e ampliare la collaborazione tra Autorità di Sistema Portuale e ADM, con l’obiettivo di sviluppare progetti e sinergie a sostegno della crescita della portualità, della logistica e della filiera nautica, in un quadro improntato a innovazione, digitalizzazione, legalità.