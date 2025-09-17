Salone Nautico di Genova, come arrivare coi mezzi pubblici: servizio Amt, linee bus e tariffe

Genova. In occasione della 65esima edizione del Salone Nautico, in programma alla Fiera di Genova da giovedì 18 a martedì 23 settembre, per agevolare l’afflusso dei visitatori alla manifestazione, Amt ha previsto l’istituzione di due linee bus dedicate:

• linea 10 circolare, dalla Stazione Brignole (piazza Verdi) al Salone Nautico (viale Brigate Partigiane), in servizio tutti i giorni della manifestazione, dalle 9.00 alle 19.30, con una frequenza di circa 10 minuti.

• linea KA, servizio bus dalla Stazione Principe (piazza Acquaverde) al Salone Nautico (viale Brigate Partigiane), in servizio nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 settembre dalle 9.00 alle 19.30 con una frequenza di circa 15 minuti.

La Fiera si potrà raggiungere anche con le linee bus 31 (stazione Brignole – Quarto) e 20 (capolinea di via Rimassa + breve tratto a piedi) oppure con la metropolitana (fermata stazione Brignole e interscambio con le linee bus dirette verso l’area del Salone).

Ticket park + bus

Tutti coloro che parcheggeranno la loro auto nelle seguenti aree, pagando il forfait giornaliero potranno utilizzare gli scontrini giornalieri del parcheggio per raggiungere il Salone Nautico e ritorno.

• le Zone Blu della Foce (zone A e B), Albaro (zone L e M compresa tra Corso Italia, via Cavallotti, via Albaro, via Ricci, via Boselli, via Pisa, via Caprera), Carignano (zone D e E) e Centro (zona F)

• le Isole Azzurre comprese nelle zone indicate al punto precedente comprese le isole azzurre estive, che verranno riattivate per l’occasione

Il ticket forfettario giornaliero (scontrino da € 12,00 per vettura e € 18,00 per camper ove previsto), rilasciato dai parcometri abilitati e dagli operatori dell’isola azzurra straordinaria di corso Saffi, sarà composto di due parti: una, valida per la sosta, da esporre sul cruscotto della vettura e l’altra utilizzabile sulle linee Amt per massimo tre persone per il percorso di andata e ritorno verso la Fiera e dovrà essere esibita dal possessore a ogni richiesta del personale di controllo. Il servizio park + bus, inoltre, potrà essere attivato mediante le App di pagamento della sosta (Easypark, Pyng, MooneyGo e GoGoge), selezionando per le suddette aree di sosta l’opzione ticket giornaliero.

Parcheggi di interscambio

Saranno attive tre aree di parcheggio di interscambio: Molo Archetti a Genova Pegli (attivo collegamento via mare, compatibilmente con le condizioni meteo), Piastra Genova Est, gratuita le prime 24 h di sosta (in prossimità dell’uscita autostradale Genova est, seguendo le indicazioni per lo stadio “Luigi Ferraris”) e Buozzi Dinegro.

Le tariffe applicate per autovetture nelle aree di interscambio sono le seguenti:

• per i titolari di abbonamenti a pagamento e over 70 Amt in corso di validità caricati su CityPass sosta gratuita consentita dall’ora di ingresso alle ore 24 del giorno stesso;

• per tutti gli altri utenti, titolo integrato sosta/trasporto pubblico alla tariffa di 10 euro comprendente: biglietto valido, per una persona, per tutte le modalità di trasporto pubblico sulla rete AMT dal momento di emissione alle ore 24 del giorno stesso; sosta nell’area di interscambio dall’ora di ingresso alle ore 24 del giorno stesso; per la permanenza nell’area oltre le ore 24 vengono applicate le tariffe orarie in vigore.