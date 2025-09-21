Salone Nautico, in vetrina le start-up innovative. Tutti gli appuntamenti in programma domenica

Genova. La 65° edizione del Salone Nautico Internazionale conferma la sua vocazione di motore per l’innovazione, puntando i riflettori sulle start up più promettenti della nautica da diporto.

Nel pomeriggio di sabato, nella cornice della Terrazza del Padiglione Blu, si è svolto l’evento “Start-Up e Pmi innovative nella nautica”, promosso da Confindustria Nautica in collaborazione con Agenzia Ice, dedicato alla promozione internazionale e all’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Dodici realtà imprenditoriali hanno presentato i loro progetti: dieci selezionate da Confindustria Nautica e Ice – Belisama Yachts con Cybercat, Antares Electrolysis, Ohoskin, Blue Gold, Kosmos Foil-bilke, Electrifly, Nicolazzaro Srls, Next 3D Printed Footwear, Gene.sys, Lakenegy – cui si sono aggiunte altre due start up innovative, portatrici di soluzioni ad alto impatto tecnologico.

Dalle idee al futuro della nautica

Le tematiche affrontate spaziano dalla progettazione di imbarcazioni modulari per la pulizia delle acque galleggianti, alla produzione di idrogeno verde, fino ai rivestimenti sostenibili 100% Made in Italy, che sostituiscono la pelle animale con sottoprodotti agricoli locali. Al centro anche la digitalizzazione del ciclo di vita di una barca, con la creazione di un vero e proprio “passaporto digitale”.

Ad aprire i lavori è stato Alessandro Gianneschi, Vicepresidente di Confindustria Nautica, che ha dichiarato: “Collaboriamo attivamente con Agenzia ICE per permettere a queste aziende di presentare al Salone Nautico Internazionale le proprie idee e i propri concept. La componentistica nautica, insieme alle imbarcazioni, rappresenta un fiore all’occhiello del Made in Italy. Con queste iniziative sosteniamo le imprese perché possano diventare l’eccellenza del domani. L’innovazione rappresenta la chiave per affrontare le sfide future, ottimizzare i cicli produttivi e imprimere un ulteriore slancio alla crescita del settore”.

Nell’ambito degli eventi istituzionali promossi da Confindustria Nautica, Fabio Planamente, Vicepresidente con delega alla Rappresentanza europea e alla normativa nazionale, ha incontrato i giornalisti nella sala stampa, tracciando un quadro sull’andamento del mercato nautico e sui primi tre giorni di svolgimento del Salone Nautico.

Un equipaggio davvero speciale è approdato al Salone Nautico portando con sé una testimonianza di mare, speranza e solidarietà. Dalla partenza a Catania hanno intrapreso il viaggio pazienti oncologici, caregiver, medici e operatori sanitari, insieme ai figli di pazienti e professionisti della salute. Tutti insieme hanno dato vita all’iniziativa “L’oncologia incontra il mare”, organizzata dal reparto di Oncologia dell’Ospedale Cannizzaro di Catania, in collaborazione con ACTO Sicilia e la Lega Navale Italiana. L’incontro si è trasformato in un’occasione preziosa per riflettere sul valore della cura, della vicinanza e della condivisione, arricchita dalla presentazione del libro “La Vela magica”.

La vela è stata protagonista nel pomeriggio degli eventi della Federazione Italiana Vela all’Eberhard & Co. Theatre: la presentazione del progetto “Velando” e della IX edizione della Regata dell’Accademia navale che si terrà dal 25 aprile al 3 maggio 2026.

La terza giornata di manifestazione si è chiusa con la presentazione del libro “Un sogno chiamato Wally” l’autobiografia, realizzata con Lia Capizzi, di Luca Bassani, imprenditore e progettista che ha rivoluzionato la nautica moderna, fondando il marchio Wally, oggi riconosciuto a livello mondiale per le sue soluzioni di design all’avanguardia.

Tutti gli appuntamenti di domenica 21 settembre

FORUM25

Ore 11:00: “PREMIAZIONE 37°EDIZIONE MILLEVELE IREN” (A cura di Yacht Club Italiano e Salone Nautico Internazionale – Terrazza Padiglione Blu

Ore 13:30: PRESENTAZIONE PUBBLICA LOUIS VUITTON 38th AMERICA’S CUP (A cura di AMERICA’S CUP EVENT e CONFINDUSTRIA NAUTICA) – Terrazza Padiglione Blu

EBERHARD & CO. THEATRE

Ore 11:00: “LA SALUTE DELLE BALENE…COMINCIA DALLA LIGURIA!” (A cura di CREDIMA – Centro Referenza Nazionale Indagini Diagnostiche Mammiferi Marini Spiaggiati Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta)

Ore 15:00: “UN MARE PER TUTTI – Il racconto di una collaborazione che unisce” (A cura di I Timonieri Sbandati, Associazione SICS e Osculati)

Ore 16:00: “MISSIONE OLIMPIA 2025” (A cura di Club del Gommone)

Ore 17:00: Talk “LA SFIDA DEL TEMPO” Mario Peserico, General Manager Eberhard & Co., in conversazione con Miki Biasion. Partecipa Eugenio Franzetti Direttore Lancia Corse. Modera Savina Confaloni (A cura di Eberhard & Co.)

INCONTRI ED EVENTI

PROGRAMMA NAVIGAZIONE MEZZI FOILING:

10:00/12:00 Tavole elettriche

12:00/14:00 Vela

15:00/17:00 Vela

Ore 15:15: CONFERENZA STAMPA “EVENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE PATROCINATI da CONFINDUSTRIA NAUTICA” – Sala Stampa

Ore 18:30: “INCONTRI D’AUTORE” Presentazione del libro “Gossip da diporto” di Gaspare Borghini e Raoul De Forcade – VIP Lounge, Pad. Blu