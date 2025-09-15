Salone Nautico, tutti gli eventi del “Fuorisalone”: Rolli Days, feste, mostre, concerti e sport

Genova. In occasione della 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale (18–23 settembre) presentata oggi in conferenza stampa al Waterfront, il Comune di Genova ha messo a sistema tutti gli eventi che si terranno in città, nei giorni della manifestazione fieristica. Gli appuntamenti del “Fuori Salone” (consultabili e in continuo aggiornamento su questo sito) comprendono un articolato programma di eventi diffusi, per celebrare il legame profondo tra la città e il mare, intrecciando arte, cultura, musica, sport e mobilità sostenibile attraverso il coinvolgimento di musei, istituzioni, Camera di Commercio, “Genova Gourmet” e altre realtà cittadine.

Elemento centrale di quest’anno è l’edizione speciale dei Rolli Days – Genova e i Signori del Mare con l’apertura straordinaria dei Palazzi dei Rolli, sabato 20 e domenica 21 settembre. In questa occasione, sono previste visite guidate condotte da divulgatori scientifici, professionisti del settore culturale, per arricchire l’esperienza dei visitatori. Per partecipare, è necessario prenotarsi qui.

Novità per il Salone Nautico di quest’anno è AperiRolli: sabato 20 settembre, dalle 18 alle 22, cinque palazzi di via Garibaldi apriranno le porte con visite guidate curate dai divulgatori scientifici, non sarà necessario prenotarsi. Allestimenti di luci artistiche e postazioni musicali accompagneranno i visitatori durante l’orario dell’aperitivo. In prossimità di ogni palazzo verranno infatti allestite cocktail station, gestite da bar della zona, dove con la collaborazione della Camera di Commercio ed i prodotti di eccellenza di Genova Gourmet saranno creati e proposti speciali drink ispirati ai palazzi protagonisti dell’evento: Palazzo Tobia Pallavicino, Palazzo Nicolosio Lomellino, Palazzo Tursi, Palazzo Rosso e Palazzo Bianco. Programma e dettagli qui e qui.

Sempre sabato 20 settembre la passione per lo sport trasformerà il mare di Genova in un immenso palcoscenico per la Millevele IREN 2025. La celebre veleggiata, giunta alla 37ª edizione, è organizzata dallo Yacht Club Italiano ed è inserita nel calendario di Liguria Regione Europea dello Sport 2025; partenza davanti a Quarto, tre percorsi in mare aperto e suggestivo arrivo con sfilata da Boccadasse alla Foce. Tutte le informazioni sono disponibili qui.

Il cartellone culturale include la 34esima edizione del Festival del Mediterraneo, due intense serate (18 e 19 settembre) al Teatro Internazionale di Quartiere-TIQU con Elegia Atomica, nuova produzione con La Banda di Piazza Caricamento, la voce di Sainkho Namčylak e il pianoforte di Angela Alferi. La kermesse prosegue il 21 settembre a Castello D’Albertis, sede espositiva di Echo Art, con l’appuntamento Concerto al Buio all’insegna del fado portoghese di Dona Rosa, cantante non vedente. Chiusura il 23 settembre nella suggestiva Sala delle Grida di Palazzo della Borsa con Dervishes Remixed (Italia/Siria), un incontro magnetico fra la danza rotante dei dervisci sufi e il linguaggio della musica e della danza contemporanea. Programma completo qui.

Fino al 20 settembre Villa Rossi Martini ospita le GOA-BOA [LIVE] SESSIONS, cinque serate che spaziano tra la storia della musica italiana con Alan Sorrenti ed esponenti dell’attuale panorama artistico nazionale come Marco Castello, Anna Castiglia, Gaia Banfi, Post Nebbia, Giallorenzo, Faccianuvola e La Niña. Calendario e dettagli qui.

Al Galata Museo del Mare proseguono la mostra Rotte in Libertà di Ester Maria Negretti e il ciclo Incontri in Blu – Uomini, donne e storie di mare, con ospiti del settore.

Nel corso delle visite a Villa Luxoro, immersa nei Parchi di Nervi, i visitatori possono vivere l’atmosfera autentica di una dimora collezionistica ottocentesca, con arredi e opere che testimoniano gusto e raffinatezza dei suoi proprietari ed apprezzare l’abilità di artisti e artigiani del passato. Informazioni qui.

La Wolfsoniana celebra i vent’anni di attività con la mostra 20×20, in programma fino al 19 ottobre, che raccoglie venti opere emblematiche per raccontare la storia della collezione e l’evoluzione dell’allestimento. Dettagli qui.

Presso l’Archivio Storico del Comune è allestita la rassegna Genova e la Belle Époque – L’arredo urbano nell’estetica cittadina tra decoro ed eleganza che documenta le trasformazioni urbanistiche e architettoniche ottocentesche della città, vero e proprio laboratorio a cielo aperto per generazioni di ingegneri e architetti. Tutte le informazioni sono reperibili a questo link.

Il Museo d’Arte Orientale Chiossone ospita invece l’esposizione Hiroshima Appeals. Messaggi di pace, curata da Miki Shimokawa, che raccoglie 29 manifesti ideati dal 1983 dai più importanti designer giapponesi per la Japan Graphic Design Association (JAGDA). Ogni poster rappresenta un appello contro la guerra e le armi nucleari, commemorando Hiroshima e Nagasaki e diffondendo un messaggio universale di pace. Approfondimenti qui.

Inoltre il Comune di Genova aderisce alla Settimana Europea della Mobilità organizzata dalla Commissione Europea per promuovere comportamenti e soluzioni virtuose per l’affermazione di una nuova cultura della mobilità sostenibile, sicura, inclusiva e consapevole e per sostenere la costruzione di agglomerati urbani a misura di persona.

Infine, sabato 20 settembre, torna la festa Genova in Blue: dalle ore 17 via Roma, Galleria Mazzini, via XXV Aprile, salita Santa Caterina e il Civ Sestiere Carlo Felice saranno pedonalizzati. Dalle 19 sarà possibile ammirare una sessantina di auto storiche, e fare shopping serale grazie all’apertura sino alle 23 di molti negozi.

Salone Nautico, allestimenti in zona Foce a cura di Aster

Anche quest’anno, Aster ha predisposto allestimenti interni ed esterni alle aree del Waterfront di Levante per dare il benvenuto ai visitatori del 65° Salone Nautico internazionale di Genova. È stato realizzato un addobbo verde con piante in vaso (circa 250) all’interno delle aree espositive. È stata realizzata la riqualificazione delle aiuole esterne con posa in opera di prato in zolle e allestite due installazioni verdi di promozione della manifestazione nelle stazioni ferroviarie di Principe e Brignole. Aster ha prodotto apposita cartellonistica per i percorsi pedonali dalla stazione Brignole al Waterfront e promozionali su viale Brigate Partigiane da palazzo Inps alla fiera. All’interno delle aree espositive sono state fornite e installate le panchine blu.