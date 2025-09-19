Salis zittisce le voci: “Sono la sindaca di Genova, non mettetemi in contrapposizione con Elly Schlein”

Genova. “Credo che sia un esercizio assolutamente inutile perché io sono la sindaca di Genova e non voglio essere messa in contrapposizione con Elly, che non solo mi ha sostenuto tantissimo, ma sta facendo un lavoro incredibile per unire il centrosinistra”.

Con queste parole Silvia Salis, a margine dell’inaugurazione del Salone Nautico, stronca le voci su una sua possibile candidatura alla guida del campo largo in vista delle politiche del 2027, quando il campo progressista dovrà trovare un (o una) leader da opporre a Giorgia Meloni.

Da mesi si rincorrono indiscrezioni e speculazioni su un ruolo nazionale di Silvia Salis, sindaca di Genova vittoriosa al primo turno alla guida di una coalizione molto ampia, che è riuscita a tenere insieme tutte le forze da Italia Viva al Movimento 5 Stelle.

A corteggiarla è soprattutto l’area riformista: Matteo Renzi, che l’aveva già invitata alla Leopolda, l’ha definita “un modello” per il centrosinistra. Poi, la settimana scorsa a Rapallo, ha scherzato: “Tra poco avrà l’età per fare la senatrice. È una donna straordinaria, può fare tutto, oggi però deve fare bene la sindaca”. E ha invitato a “non tirarla per la giacchetta“.

Ora Salis rifiuta nettamente una posizione che la metterebbe in contrapposizione con la segretaria del Pd Elly Schlein: “Credo che questo gioco non faccia bene a chi vuole bene al campo progressista e a chi vuole un campo progressista che possa vincere le elezioni”. E a chi la incalza chiedendole se sia davvero un no, risponde ancora più chiara: “È un no. Sono la sindaca di Genova“.