Salis riunisce i sindaci metropolitani a Genova, alleanza su trasporto pubblico e bilanci in crisi

Genova. Minori stranieri non accompagnati, assistenza agli alunni disabili, costo del personale, trasporto pubblico e sicurezza. Sono le priorità elencate dai sindaci delle città metropolitane italiane chiamati a raccolta da Silvia Salis a Palazzo Ducale in occasione dell’assemblea di Anci Liguria. Un evento di rilievo nazionale che cade alla vigilia dell’inaugurazione del Salone Nautico con l’invito esteso agli amministratori.

Qualche dato fornito da Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente nazionale dell’Anci: quest’anno nelle Città metropolitane i trasferimenti statali coprono solo il 15% delle spese per l’accoglienza dei minori stranieri e il 20% di quelle per l’assistenza agli studenti disabili, aumentate a loro volta del 40%. Altro campanello d’allarme sul personale: “I Comuni pagano gli incrementi contrattuali sui propri bilanci e hanno tetti massimi di spesa, quindi possono assumere meno persone”.

E poi un tema molto caldo anche a Genova, le condizioni finanziarie del trasporto pubblico: “Condividiamo le preoccupazioni sul fondo nazionale – prosegue Manfredi -. Tutte le grandi città italiane sono in grande difficoltà perché il costo aumenta, garantiamo più servizi perché abbiamo più infrastrutture, ma solo il 33% è coperto dalla bigliettazione. Con risorse limitate il sistema è in sostenibile, già oggi non saremmo in grado di garantire il servizio. Stiamo interloquendo col Governo su tutti questi punti, la cartina tornasole sarà la prossima finanziaria”.

Un fronte comune tra sindaci che vede in prima linea oggi Silvia Salis, padrona di casa al Ducale: “La carenza di servizi di trasporto pubblico crea sempre più accentramento verso le città perché le persone hanno difficoltà a spostarsi. Sui minori stranieri non accompagnati stiamo ancora aspettando 7 milioni del 2023-2024, il 2025 ha già dati in crescita. La macchina comunale è meno attrattiva per il personale. Sono temi comuni a tutte le città metropolitane, più approfondiamo ogni tema e più li troviamo molto simili tra loro. Credo che queste riunioni siano fondamentali per le sfide che abbiamo davanti”.

Prima del coordinamento delle Città metropolitane si è tenuta l‘assemblea di Anci Liguria, un importante appuntamento che ha riunito numerosi sindaci e amministratori locali della regione per discutere temi cruciali per il futuro dei Comuni. L’incontro è stato presieduto da Simone Franceschi, sindaco di Vobbia e vicepresidente di Anci Liguria, e moderato dal direttore Pierluigi Vinai. L’assemblea ha visto la partecipazione straordinaria di Gaetano Manfredi.

All’assemblea e al coordinamento nazionale erano presenti i primi cittadini di Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Roma.