Sagra del fuoco di Recco, bagno di folla per lo spettacolo pirotecnico: stasera il gran finale

Recco. Un’invasione di visitatori ha sancito, ieri sera, il grande richiamo a uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: i grandiosi spettacoli pirotecnici in onore di Nostra Signora del Suffragio. La prima serata di fuochi, curata dai quartieri Bastia, Ponte e Collodari, ha regalato intense emozioni, illuminando il cielo e il mare con magnifiche coreografie di luce e colore.

Questa mattina ha lasciato tutto il pubblico a bocca aperta lo spettacolo pirotecnico, di altissimo livello, “a giorno” del quartiere Verzemma. Altrettanto attesa, dalle ore 23, questa sera, per le esibizioni di San Martino, Spiaggia e Liceto, che promettono di stupire ancora una volta.

Per raggiungere Recco sono previsti treni straordinari e corse straordinarie dei bus extraurbani di Amt.

“I Quartieri anche quest’anno stanno dando prova di grande maestria e passione, offrendo spettacoli pirotecnici di enorme impatto scenografico – ha commentato il sindaco Carlo Gandolfo -. Ringrazio tutti coloro che, con il loro impegno, rendono possibile ogni anno questo evento così importante per la città”.

Il culmine dei festeggiamenti è atteso per questa sera con il gran finale. Dopo il canto dei Secondi Vespri, la solenne processione con l’arca di Nostra Signora del Suffragio attraverserà le vie cittadine, accompagnata dalle confraternite e dagli imponenti crocifissi. Al termine, il lungomare si trasformerà nuovamente in un palcoscenico a cielo aperto per la seconda e ultima parte degli spettacoli pirotecnici.

La festa si concluderà ufficialmente domani, martedì 9 settembre, alle ore 18.30 con l’ammaina bandiera del Comitato ‘8 Settembre’ e dei sette Quartieri, seguito dalla Santa Messa di ringraziamento alla Madonna.