Sagra del fuoco di Recco, corse Amt straordinarie sabato e domenica

Recco. Tutto pronto a Recco per il tradizionale e partecipato appuntamento con la Sagra del Fuoco, in programma domenica 7 e lunedì 8 settembre, e proprio alla luce dell’affluenza Amt ha predisposto corse straordinarie verso la cittadina.

Le corse sono le seguenti:

•20.30 da Calcinara

•20.30 da Gattorna

•20.30 da Rapallo

•20.30 da Genova viale Caviglia

•20.40 da Genova viale Caviglia

Le corse per il rientro da Recco per Gattorna, Colle Caprile, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Camogli e Genova partiranno dal capolinea di Recco 30 minuti dopo la fine dell’ultimo spettacolo pirotecnico.

Nelle due giornate saranno inoltre modificati alcuni percorsi delle linee in arrivo e partenza presso il capolinea di Recco:

• Linee per Recco da Calcinara, Serro e Testana: i bus, giunti al bivio A12, transitano per via Pisa, piazza Gastaldi, via Marconi sino alla rotonda svoltando a sinistra per raggiungere il capolinea.

• Linee per Calcinara, Serro e Testana da Recco: i bus percorrono via XXV Aprile, via Pisa, via Roma dove riprendono regolare percorso.

Servizio Chiama il bus

I bus provenienti da Verzemma, Collodari e Liceto giunti al bivio A12 transitano in via Pisa, piazza Gastaldi, via Marconi sino alla rotonda svoltando a sinistra per raggiungere il capolinea. In direzione opposta i bus percorrono via XXV Aprile, via Pisa, via Roma dove riprenderanno regolare percorso;

I bus provenienti da Cotulo arrivati in via XX Settembre proseguono fino in piazza San Giovanni Bono e poi svoltano in via Roma. Da Recco per Cotulo i bus transitano davanti alla parrocchia di San Giovanni Bono, via San Giovanni Battista, via Liceti, via XX Settembre per riprendere regolare percorso.