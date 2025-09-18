Sabato 20 torna all’Area Pianacci “CEP, ovvero: Cuscus E Pesto”

Genova. Sabato 20 settembre al Circolo ARCI Pianacci, dalle 19.30, ritorna “CEP, ovvero: Cuscus E Pesto!”, che vedrà la presenza anche di importanti protagonisti dell’amministrazione della città.

La sindaca Silvia Salis ha delegato a rappresentarla Emilio Robotti, Assessore alla Mobilità Sostenibile, Trasporto Pubblico, Lavoro e Rapporti Sindacali, Servizi Civici e Diritto di Cittadinanza.

Hanno confermato la loro presenza anche gli Assessori Cristina Lodi (Assessora ai Servizi Sociali) e Giacomo Montanari, Assessore alla Cultura, ed il Presidente del Municipio VII Ponente Matteo Frulio.

Saranno presenti anche Hamza Piccardo, scrittore, editore e traduttore in italiano di alcune delle più riconosciute e diffuse edizioni del “Il Corano” così come Salah Husein, presidente della Comunità Islamica di Genova.

La serata, nel corso della quale saranno presentati racconti e ricordi delle edizioni precedenti sia con immagini che con diverse testimonianze, prevede la “classica” degustazione gratuita di un piatto, omaggio, composto metà da cuscus e per l’altra metà da trenette al pesto.

Le portate, diverse centinaia, saranno servite…a esaurimento…

L’iniziativa, promossa ed ideata, dal 2006, dal Circolo Arci Pianacci in collaborazione con diverse realtà del territorio ponentino e di Genova, nell’edizione del 20 settembre “conta” i 10 anni dall’invito di “Cus Cus e Pesto” all’EXPO’ di Milano 2015 come iniziativa rappresentativa dell’intercultura territoriale in Italia.