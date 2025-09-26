Derubava i pazienti ricoverati all’Ist del San Martino: in manette 51enne

Genova. Si introduceva nelle stanze dei pazienti ricoverati all’Isti del San Martino per rubare tablet e cellulari. Per questo la squadra mobile, su ordinanza del gip, ha arrestato un 51enne genovese per furto pluriaggravato. L’inchiesta, coordinata dal pm Luca Monteverde, a partita dopo i furti avvenuti nella prima settimana di agosto.

Due gli episodi accertati, ai danni di altrettanti malati terminali ma l’uomo ha precedenti specifici sempre per furti avvenuti nei reparti ospedalieri.

In particolare il 51enne, si mischiava tra i parenti durante l’orario di visita, cambiando i vestiti tra un furto e l’altro. Poi ha cercato di ricettare la refurtiva in centro storico. I dispositivi elettronici di una delle vittime sono stati recuperati e restituiti al paziente.

Al 51enne inoltre è stato contestato un ulteriore furto aggravato, commesso all’inizio del mese di settembre, nei confronti di uno studente universitario che stava studiando con alcuni colleghi in biblioteca.

L’uomo è stato rintracciato all’interno di un ospedale di un’altra provincia ligure ove si stava sottoponendo a controlli medici e portato in carcere.