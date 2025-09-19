Rubano gioielli a un’anziana per strada, rincorsi e bloccati dalla polizia locale

Genova. Questa mattina due agenti della polizia locale, fuori servizio, di passaggio in via Cantore, hanno sentito un’anziana gridare e chiedere aiuto.

Notato un giovane in fuga, si sono lanciati all’inseguimento di corsa fino in via Buranello: il giovane, probabilmente sentendosi braccato, ha abbandonato la refurtiva, proseguendo la propria corsa, disperdendosi nel traffico.

I due agenti hanno recuperato la refurtiva (una collana d’oro e braccialetto d’oro), restituita alla donna, vittima dello scippo, che ha calorosamente ringraziato gli agenti.

“Ancora una volta – commenta l’assessora alla Polizia locale e Sicurezza Arianna Viscogliosi – i nostri agenti hanno dimostrato grande prontezza e senso di responsabilità, anche fuori dal servizio. Questo episodio racconta bene la vicinanza della polizia locale alla città e ai cittadini, sempre pronti ad intervenire per aiutare chi è in difficoltà. È un segnale concreto di dedizione e attenzione che merita il ringraziamento di tutta la comunità”.