  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Un arresto

Ruba un telefono sul bus, fermato dagli agenti della Locale a bordo

Il giovane è stato bloccato immediatamente dagli agenti, presenti sull'autobus proprio per una serie di controlli contro i reati predatori

polizia locale genova, vigili

Genova. Gli agenti della polizia locale ha arrestato un ragazzo di 19 anni sorpreso a rubare uno smartphone a bordo di un autobus della linea 18, nella zona di via Gramsci.

Il giovane, di nazionalità algerina, è stato fermato immediatamente dagli agenti, presenti sull’autobus proprio per una serie di controlli contro i reati predatori a bordo dei mezzi del trasporto pubblico cittadino.

Durante la perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso del dispositivo rubato. La vittima, un 40enne genovese, non si era accordo di niente. Subito rintracciato,  il telefono gli è stato riconsegnato e l’anziano ha sporto querela. L’arresto è stato convalidato e per il giovane è scattato l’obbilgo di presentazione due volte alla settimana presso l’autorità giudiziaria. 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.