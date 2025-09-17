Ruba un telefono sul bus, fermato dagli agenti della Locale a bordo

Genova. Gli agenti della polizia locale ha arrestato un ragazzo di 19 anni sorpreso a rubare uno smartphone a bordo di un autobus della linea 18, nella zona di via Gramsci.

Il giovane, di nazionalità algerina, è stato fermato immediatamente dagli agenti, presenti sull’autobus proprio per una serie di controlli contro i reati predatori a bordo dei mezzi del trasporto pubblico cittadino.

Durante la perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso del dispositivo rubato. La vittima, un 40enne genovese, non si era accordo di niente. Subito rintracciato, il telefono gli è stato riconsegnato e l’anziano ha sporto querela. L’arresto è stato convalidato e per il giovane è scattato l’obbilgo di presentazione due volte alla settimana presso l’autorità giudiziaria.