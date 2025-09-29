  • News24
Prova a rubare sulle auto davanti alla caserma dei carabinieri, arrestato

E' successo davanti alla stazione di San Teodoro e Scali a Genova, il 21enne era riuscito a entrare in una vettura

Genova. I carabinieri della stazione di Genova San Teodoro e Scali hanno arrestato un 21enne per tentato furto aggravato.

E’ stato un militare di servizio in caserma a notare il giovane, un cittadino tunisino, mentre stava tentando di aprire le macchine parcheggiate proprio di fronte al cancello che porta all’edificio.

I carabinieri si sono subito mobilitati e hanno colto il 21enne in flagranza: era all’interno di una vettura che era riuscito ad aprire e stava rovistando nell’abitacolo.

Il ragazzo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’arma in attesa del rito direttissimo.

