“Rotte di cambiamento: dalla vela al cloud”, al Salone Nautico un viaggio tra passato e futuro

Genova. Al Salone Nautico un’iniziativa dedicata alla storia della navigazione e dell’industria marittima, che ha messo a confronto il patrimonio storico di Fondazione Ansaldo con le trasformazioni introdotte dalla rivoluzione digitale, oggi al centro delle attività di Leonardo e Fincantieri. Sono i temi al centro dell’evento Rotte di cambiamento: dalla vela al cloud andato in scena oggi nell’ambito della kermesse in corso al Waterfront di Levante.

Un viaggio tra passato e futuro: dalla navigazione a vela, al vapore, fino all’era digitale in cui navi, porti e rotte si trasformano grazie a dati, simulazioni e all’intelligenza artificiale.

Presenti, oltre al presidente ligure Marco Bucci e alla sindaca di Genova Silvia Salis, la presidente di Fondazione Ansaldo Raffaella Luglini, la direttrice generale di Fondazione Ansaldo e Fondazione Leonardo ETS Helga Cossu e il presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti

Dalle maestose sagome dei velieri che solcavano i mari dell’Ottocento alle imponenti linee moderne dell’ultimo grande transatlantico varato a Genova – la Michelangelo -, la navigazione è lo specchio in movimento del cambiamento tecnologico, sociale ed economico di un intero Paese. Questo evento propone un viaggio nel tempo e nello spazio attraverso materiali fotografici e filmici provenienti dagli archivi di Fondazione Ansaldo, custodi preziosi della memoria industriale e marittima italiana.

La riflessione ha preso avvio dalla rivoluzione industriale, con l’avvento del motore a vapore che segna la fine dell’epoca eroica del vento e delle vele. Le immagini dei primi piroscafi a elica, delle officine navali e delle trasformazioni portuali testimoniano una svolta epocale che cambia per sempre il concetto stesso di viaggio, di commercio, di lavoro. Si prosegue lungo la rotta dell’innovazione fino alla rivoluzione informatica e digitale, che ha profondamente trasformato le navi, la navigazione, la comunicazione a bordo e la gestione del traffico marittimo.

Al punto di partenza di questo percorso c’è il patrimonio archivistico di Fondazione Ansaldo: fotografie d’epoca, spezzoni di filmati industriali, riprese in cantiere, brochure promozionali, immagini di vita di bordo e tecnologie in evoluzione. Ogni documento racconta non solo il progresso tecnico, ma anche l’impatto sulla società, sul paesaggio marittimo, sull’immaginario collettivo. La protagonista è la nave: da mezzo di trasporto a simbolo del tempo che cambia. Dai velieri mercantili ai grandi transatlantici, dalle navi da lavoro alle unità più recenti gestite attraverso algoritmi e data analytics. A fare da cornice Genova e il suo porto, culla della cantieristica italiana, crocevia di competenze, capitale della marineria e della memoria industriale.

Andrea Campora, managing director Cyber & Security Solutions Division di Leonardo e Greta Radaelli, head of Advanced Cognitive Solution Center of Excellence di Leonardo si sono confrontati insieme a Paolo Cerioli, direttore innovcazione di Fincantieri sul presente e futuro delle “rotte digitali” che oggi sono al centro delle attività e delle strategie delle due aziende. Leonardo, infatti, rappresenta sul territorio un polo di eccellenza e di rilevanza internazionale in questo ambito. A Genova ha sede la divisione dell’azienda dedicata alla sicurezza fisica e cyber ed erede di competenze storiche nel campo delle comunicazioni che affondano le radici nei primi esperimenti del padre della radio, Guglielmo Marconi. Nel capoluogo ligure è inoltre operativo il supercomputer davinci-1, uno tra i più potenti HPC a livello mondiale nei settori Aerospazio, Difesa e Sicurezza, prioritariamente destinato a supportare l’evoluzione dell’intero ecosistema tecnologico di Leonardo e dei suoi partner in chiave digitale. Sempre a Genova è situato anche il Centro di Eccellenza per le Advanced Cognitive Solutions, la vera e propria AI Factory del Gruppo, dedicata allo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale di nuova generazione. Digitalizzazione e sicurezza costituiscono due pilastri strategici per Leonardo, gruppo industriale internazionale che in Liguria – nei siti di Genova Torre Fiumara, Genova via Puccini e La Spezia – impiega circa 3.170 professionisti altamente qualificati, attivi in ambiti che spaziano dalla cyber sicurezza all’elettronica, dai sistemi di difesa all’automazione. L’azienda rappresenta inoltre il perno di una filiera composta da oltre 200 imprese locali, a conferma del suo ruolo di motore di innovazione e sviluppo per il territorio.

Durante l’evento è stata inoltre presentata la rivista Civiltà dei Dati, edita da Fondazione Leonardo ETS, dedicata ai grandi temi dell’innovazione e della cultura del dato. Dalla navigazione per mare a quella nello spazio e nel web. La nave diventa satellite, il timone diventa codice, dentro flussi di dati che plasmano le nostre scelte, le nostre mappe, le nostre rotte mentali quotidiane. Un’occasione per riflettere sul ruolo crescente delle tecnologie digitali, non solo nel settore navale ma in ogni aspetto della trasformazione industriale contemporanea.