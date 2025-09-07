  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Bel gesto

Autobus, corriera e autostop per portare al Cras un rondone ferito: l’impresa di un giovane genovese

“Vogliamo ringraziarlo pubblicamente perché ragazzi o persone così ci danno speranza  per un futuro migliore"

Generico settembre 2025

Genova. È partito da Sturla in direzione Campomorone, usando autobus, corriera e poi autostop per consegnare agli operatori del Cras gestito dall’Enpa un rondone ferito.

A raccontare il piccolo grande gesto di questo giovane genovese è stata proprio l’Enpa, che ha voluto condividere la storia sui social.

Qualche giorno fa, ci ha davvero commosso la volontà e la dedizione di un ragazzo che ne ha portato uno al centro: siamo un punto di raccolta e ricovero animali selvatici, siamo pochissimi volontari e assentarci dalla struttura significa togliere cure e terapie ai nostri degenti. Questo ragazzo, appena ha trovato questo rondone pallido in difficoltà, dopo averci chiamato e aver ricevuto informazioni, è partito da Sturla e con autobus, corriera e autostop è riuscito ad avvicinarsi al CRAS per poi poter consegnare il piccolo selvatico in difficoltà”.

“Vogliamo ringraziarlo pubblicamente – prosegue Enpa –  perché ragazzi o persone così ci danno speranza  per un futuro migliore, dove se c’è bisogno o necessità di aiuto non ci si limita a scrivere o a telefonare ma si scende in campo e si aiuta davvero la natura”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.