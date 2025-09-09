Rivarolo, una giornata senz’acqua per lavori di manutenzione della rete idrica

Genova. Ireti comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, dalle ore 22:00 di Mercoledì 10 settembre 2025 alle ore 21:00 di Giovedì 11 settembre 2025 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova:
• Via Argine Polcevera nel tratto tra il civ. 16F ed il civ. 22B
• Via Francesco Campora
• Via Antonio Duria
• Via al Ponte Polcevera
• Via alla Stazione di Rivarolo
• Via Gastone Pisoni
• Via G.B. Roggerone
• Vie limitrofe
Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.
In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.