Ristorazione scolastica, Uiltucs: “Lo stop estivo di tre mesi genera disuguaglianze”

Genova. “In barba a una recente circolare ministeriale, a Genova si sono attivate solo la metà delle 283 scuole che propongono il servizio di ristorazione scolastica”.

Così Uiltucs Liguria, che ha puntato i fari su quelle che definisce “disuguaglianze” nel servizio mensa cittadino: “I pasti che vengono preparati su territorio genovese giornalmente sono oltre 25mila per un impiego di 1500 addette e addetti alla ristorazione scolastica, tremila in tutta la Liguria – prosegue il sindacato – La sospensione estiva, prevista da giugno a settembre, comporta tre mesi di mancata retribuzione per le lavoratrici e lavoratori delle mense genovesi che, per via del contratto a tempo indeterminato, non hanno nemmeno accesso alla Naspi per affrontare la stagione estiva senza salario”.

Uiltucs Liguria segnala “una perdita secca delle maturazioni di rate contrattuali tredicesima, quattordicesima, permessi, Tfr, nonché l’erosione di ferie e permessi. Un’ingiustizia alla quale le istituzioni e le parti datoriali devono porre rimedio”.

“Il 90% delle addette e degli addetti alla ristorazione scolastica è donna ed è una presenza che supera ampiamente grosse imprese metalmeccaniche presenti sul territorio. Parliamo di un problema sociale da affrontare con la massima serietà. Una situazione che aggrava un quadro di riferimento retributivo già povero e fragile – spiega Fabio Servidei di Uiltucs Liguria – Tale perdita calcolata su una media di 20 ore a settimana per tre mesi porta a una mancata retribuzione di oltre di 1.300 euro a lavoratrice. Così facendo, il Comune di Genova, in questo caso, risparmia circa 800mila euro di retribuzioni nei mesi di pausa”.

La retribuzione mensile media per addetta va dai 500 ai 1000 euro in base alle ore lavorate che variano tra le 15 e le 20 a settimana. Ulteriore danno si manifesta nella percezione del primo salario utile. “Dopo la sospensione di giugno, la mensilità di ottobre viene pagata a novembre. Insomma, si va per le lunghe su soggetti già penalizzati da un’organizzazione del lavoro e nella corresponsione del salario che fanno acqua da tutte le parti – prosegue Servidei – Questo delicato comparto vive di equilibri fragilissimi ed è rivolto ad un’ utenza da presidiare e preservare in termini sociali ed educativi. Il servizio di mensa scolastica è poi uno strumento unico di uguaglianza e opportunità per tutti i bambini. Parliamo di educazione alimentare e di lotta all’obesità infantile, elementi verso i quali occorre prestare la massima attenzione anche e soprattutto con l’impegno delle istituzioni”.

Il prossimo 24 settembre le organizzazioni sindacali avranno un incontro in Regione sul tema della ristorazione scolastica, l’obiettivo è mettere al centro i diritti delle lavoratrici, dei lavoratori e dell’utenza.