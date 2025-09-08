Risse a bordo e vetri rotti, nottata di violenza sugli autobus cittadini

Genova. Nottata di caos sugli autobus delle linee cittadine, tra risse a bordo e vetri infranti che hanno costretto gli autisti a riportare i mezzi in rimessa per la riparazione.

La denuncia arriva dal sindacato Ugl Fna, che ha condiviso una serie di foto che documentano quanto avvenuto su alcuni bus notturni della linea 1 e chiedendo un incontro con il Comune e i vertici dell’azienda. La richiesta è di avere a bordo forze dell’ordine per tutelare passeggeri e autisti, oltre che una linea diretta con il 112. Uno dei problemi registrati in caso di episodi di violenza sui bus, infatti, sono i tempi necessari agli autisti per chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, dovendo adesso passare attraverso la centrale operativa.

“Noi attendiamo una convocazione per pianificare soluzioni per affrontare il problema – sottolinea il segretario Roberto Piccardo – non è più ammissibile andare a lavorare e avere dinamiche di questa portata, anche l’utenza non si sente al sicuro. Servono misure concrete, gli autisti sono soli ad affrontare queste emergenze. Con l’inizio delle scuole, a causa di una diminuzione dei turni dovuti a mancata di bus e di autisti, siamo molto preoccupati che ci sia un aumento di situazioni del genere. I dipendenti non possono e non devono, ogni giorno essere messi in pericolo”.

Gli episodi di violenza sulle linee extraurbane

Il problema delle aggressioni sui bus, anche ai danni di autisti e non soltanto verbali, si è registrato anche sulle linee extraurbane. La scorsa settimana il conducente di un bus in partenza da Busalla direzione Montoggio è stato pesantemente insultato da un passeggero per un ritardo di qualche minuto nella partenza, mentre a Carasco un uomo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e lesioni dopo avere aggredito verbalmente e fisicamente il conducente, sempre a causa di un ritardo.

A questo si aggiunge la carenza di mezzi e la vetustà di quelli in circolazione: a Fiorino due giorni fa ha preso fuoco un bus della linea 97 data in appalto alla società Dalla Penna. Nessun ferito, ma il mezzo è andato completamente distrutto.

“A seguito dei mancati pagamenti verso i fornitori iniziano a mancare bus anche nell’extraurbano in maniera insostenibile – aveva detto sempre Piccardo, segretario Ugl – oggi una partenza da Brignole per Torriglia è stata posticipata fino a che l’autista non ha trovato un bus in arrivo da altra linea. È inammissibile che il nostro personale subisca quotidianamente ogni sorta di aggressione e umiliazione”.