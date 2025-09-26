Riqualificazione del Palazzetto dello Sport di Sampierdicanne e manutenzione straordinaria alla Bocciofila di corso Colombo

Chiavari. Con decreto ufficiale di Regione Liguria, il Comune di Chiavari riceve un finanziamento di circa 1.990.800 milioni di euro, stanziati all’interno del Fondo Strategico, per avviare la fase conclusiva dei lavori di riqualificazione e rinnovamento del Palazzetto dello Sport di Sampierdicanne.

Già nel 2021 erano stati realizzati diversi interventi che avevano interessato l’efficientamento energetico, la sostituzione della copertura e il miglioramento degli impianti. Ora si procederà con i lotti 2 e 3. I lavori riguarderanno gli interni – con nuovi spogliatoi, impianti modernizzati, interventi antisismici, sistemi domotici e luci a led – e l’esterno, con il rifacimento delle facciate, la sostituzione degli infissi e l’adeguamento dei percorsi per l’accessibilità.

«Grazie al sostegno della Regione Liguria possiamo completare un intervento fondamentale per la città, entro la fine dell’anno partirà il cantiere – dichiarano il sindaco Federico Messuti e l’assessore allo sport Gianluca Ratto –. Ringraziamo il presidente della Regione, Marco Bucci, e l’assessore regionale allo sport, Simona Ferro, per l’attenzione e la disponibilità dimostrate. Il Palazzetto dello Sport di Sampierdicanne è un punto di riferimento essenziale per tante società sportive e per centinaia di atleti che lo frequentano. Parallelamente, prosegue il nostro impegno anche sugli altri impianti sportivi comunali: recentemente sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria alla Bocciofila di corso Colombo, con la completa sostituzione della membrana di copertura, per restituire alla città una struttura sicura e funzionale, che rappresenta anche un importante centro di aggregazione».