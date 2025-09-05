  • News24
Rifondazione comunista in festa: tre giorni di eventi, musica, cibo e politica

Interverranno comitati, movimenti, associazioni, forze politiche e sindacali. Sarà ovviamente possibile, nel corso della Festa, rinnovare il tesseramento al Prc per il 2025

Genova. Da venerdì 05 settembre sino a domenica 07 settembre si terrà, in piazza Romagnosi a Genova-Marassi, la Festa di Rifondazione Comunista di Genova. Saranno tre giorni di musica, cibo e politica.

La festa inizierà venerdì alle ore 17:00 con la presentazione del libro di Francesca Pongiluppi “Come le lucciole” a cui seguirà un dibattito su “Partecipazione e gestione del territorio” a cui parteciperà tra gli altri, Antonella Marras, già candidata sindaca per Sinistra Alternativa alle ultime elezione amministrative.

Sabato si discuterà di diritti del lavoro con Antonello Patta della direzione nazionale del PRC, mentre domenica si proseguirà con la presentazione del libro di Roberto Vallepiano “Sole e Rivoluzione” e discutendo della guerra e genocidio in atto a Gaza con Paolo Ferrero, già segretario di Rifondazione Comunista.

Le tre serate saranno allietate con la musica, rispettivamente dell’Orchestra Michael, del gruppo “Gatto nero, gatto bianco” e del dj set di “Mandrake ed i maghi del trash”.

Interverranno comitati, movimenti, associazioni, forze politiche e sindacali. Sarà ovviamente possibile, nel corso della Festa, rinnovare il tesseramento al Prc per il 2025.

