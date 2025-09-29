Rifiuti, smaltimento a rischio blocco. Amiu: “Criticità nelle discariche, privilegiate la differenziata”

Genova. “Amiu informa he, per la settimana in corso e con tutta probabilità anche per la prossima, potrebbero verificarsi alcuni disagi nella gestione dei rifiuti urbani indifferenziati”.

A scriverlo in una nota stampa l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Genova e provincia, che annuncia criticità in corso presso i siti di stoccaggio del raccolto indifferenziato: “Le difficoltà non dipendono dal servizio svolto da AMIU, ma dai problemi degli impianti esterni di trattamento e smaltimento a cui devono essere conferiti i rifiuti raccolti – si legge nella nota – Nonostante l’impegno costante del personale Amiu e le soluzioni organizzative messe in atto, la situazione resta complessa e potrebbe causare rallentamenti nello svuotamento dei cassonetti stradali“.

Una situazione in realtà non nuova, e che nei mesi e negli anni scorsi – soprattutto in occasioni di festività – aveva già creato difficoltà per la gestione della raccolta dei rifiuti urbani, con cassonetti non svuotati per diversi giorni e accumulo di indifferenziato nei mezzi, utilizzati non più come strumento di raccolta ma come “deposito” temporaneo.

“Si consideri che allo stato risultano carenze nella capacità di ricezione di tali impianti per circa 1.000 tonnellate/settimana – conclude la nota di Amiu – Chiediamo la collaborazione di tutti e maggior ragione a privilegiare sempre la raccolta differenziata“.