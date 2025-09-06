  • News24
Piazza colombo

Riconosciuto dalle telecamere mentre saccheggia un’auto: arrestato 47enne

Quando lo hanno identificato gli agenti hanno scoperto che era già destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e lo hanno portato a Marassi

Genova. La polizia ha arrestato un 47enne palestinese, senza dimora, in esecuzione alla misura di custodia cautelare in carcere e lo ha denunciato per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli.

Gli agenti delle volanti sono intervenuti, nella prima mattina di ieri, in piazza Colombo per la segnalazione di un’auto che, oltre ad avere il lunotto infranto, presentava alcuni bagagli estratti dall’interno e rovesciati a terra nelle immediate vicinanze.

Il veicolo si trovava nei pressi di una telecamera di videosorveglianza che ha permesso ai poliziotti di identificare l’autore del furto, il 47enne.

Sono stati quindi effettuati controlli alla ricerca dell’uomo che è stato riconosciuto e fermato poco dopo mentre camminava in via delle Fontane.

In tasca l’uomo aveva diversi attrezzi utilizzati per lo scasso. Inoltre, dopo l’identificazione è emerso che l’uomo era colpito dall’ordine di custodia cautelare in carcere disposto dal Tribunale di Genova.

Gli agenti, pertanto, lo hanno portato nel carcere di Marassi.

