Complimenti!

Ricercatore del San Martino ha ottenuto il Research Grant 2025

Il resarch grant è uno dei riconoscimenti più ambiti per chi fa ricerca in neurochirurgia. In questo caso riguarda i glioblastomi

Gianluigi Zona, Andrea Bianconi

Genova. La European Association of Neurosurgical Societies (Eans) ha assegnato al professore Andrea Bianconi, ricercatore universitario presso la clinica neurochirurgica e neurotraumatologica del San Martino, diretta da Gianluigi Zona, uno dei riconoscimenti più ambiti nel campo della neurochirurgia: il Research Grant 2025.

Si tratta di un finanziamento del valore di 10.000 euro destinato a giovani ricercatori per sostenere progetti di ricerca meritevoli nella neurochirurgia cranica e spinale.

Lo studio, che ha il professor Bianconi come coordinatore scientifico, si propone di valutare l’impatto della resezione chirurgica dei glioblastomi, guidata dai dati Pet (tomografia a emissione di positroni), sulla sopravvivenza dei pazienti affetti da questa grave patologia.

