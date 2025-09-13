Renzi: “Salis? Ha quasi l’età per fare la senatrice, ma non la tiriamo per la giacchetta…”

Rapallo. Il modo migliore per aiutare Silvia Salis “è non tirarla per la giacchetta e noi non tiriamo per giacchetta. Conosco l’entusiasmo e l’energia che si ha quell’età. Lei è una donna straordinaria, può fare tutto, oggi però deve fare bene la sindaca. Noi siamo tutti impegnati per farle fare bene la sindaca”. Parola di Matteo Renzi, leader nazionale di Italia Viva, oggi a margine della rassegna Liguria d’Autore.

“Peraltro – ha premesso l’ex premier – non si può dire perché una signora, ma di qui a qualche giorno farà un altro passaggio importante nella sua vita, nel senso che avrà l’età per fare la senatrice, anche se dimostra molti anni meno”.

Il riferimento è al 40esimo compleanno che la sindaca festeggerà il 17 settembre. “Ma indipendentemente da questo tutti noi siamo impegnati a darle una mano, perché faccia bene la sindaca, lo sta facendo è una straordinaria risorsa per tutti noi”.

Il fondatore di Italia Viva aveva già ospitato Silvia Salis alla Leopolda in qualità di vicepresidente del Coni ed è nota l’amicizia che lo lega al marito Fausto Brizzi. In campagna elettorale, presentando il suo libro alla Feltrinelli di Genova, aveva ricevuto l’abbraccio della candidata sindaca. Poi, a poco più di un mese dalla vittoria alle comunali, aveva rilanciato all’Acquario il “modello Genova”, cioè quello del centrosinistra unito compresi i riformisti.