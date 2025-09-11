  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Collaborazione

Relazioni Liguria-Giappone, una delegazione della prefettura di Shiga incontra Filse e Bucci

Le imprese giapponesi che hanno partecipato all'incontro operano in settori quali ingegneria civile, nautica, architettura, strumenti di precisione, finanza e automotive

Generico settembre 2025

Genova. Prosegue il percorso di collaborazione avviato all’Expo di Osaka tra Filse e la Shiga association of corporate executives, che riunisce circa 360 aziende della Prefettura giapponese impegnate nello sviluppo economico sostenibile. Ieri una delegazione della Shiga association of corporate executives è stata ricevuta presso la sede di Filse a Campi, alla presenza del presidente di Filse Gerolamo Taccogna e della vicedirettrice generale Maria Nives Riggio.

Successivamente la stessa delegazione si è recata nella sede istituzionale della Regione Liguria per incontrare il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il capo di gabinetto Massimiliano Nannini.

Le imprese giapponesi che hanno partecipato all’incontro operano in settori quali ingegneria civile, nautica, architettura, strumenti di precisione, finanza e automotive. Al Bic di Filse è stato presentato uno spaccato delle imprese liguri e delle start up del network regionale, quale base per lo sviluppo di future collaborazioni.

Nel corso dell’incontro, al presidente Bucci è stata consegnata una lettera del governatore della Prefettura di Shiga. Bucci ha sottolineato che Regione Liguria risponderà alla missiva e ha prospettato la possibilità di un incontro diretto con il governatore, in Italia o a Osaka, per rafforzare ulteriormente le relazioni istituzionali.

“Siamo molto contenti di questa visita – ha dichiarato il presidente Marco Bucci –. L’obiettivo è dare seguito ai contatti stabiliti durante l’Expo di Osaka e creare nuove occasioni di scambio commerciale e tecnologico. Fra Regione Liguria e la Prefettura di Shiga ci sono molte affinità, a partire dalla Blue Economy, e sono certo che nasceranno collaborazioni fruttuose per entrambi i territori”.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.