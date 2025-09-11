  • News24
L'iniziativa

Dipendenti della Regione ‘prestati’ agli uffici giudiziari, il governatore Bucci in Trubunale per definire i dettagli

Il presidente della Regione Liguria ha incontrato il procuratore generale Enrico Zucca e il procuratore capo Nicola Piacente. Il personale temporaneamente trasferito continuerà ad essere pagato dalla Regione

marco bucci

Genova. La Regione Liguria in soccorso il Tribunale di Genova per la carenza di personale amministrativo. Oggi il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, insieme al capo di gabinetto Massimiliano Nannini, ha incontrato il procuratore generale Enrico Zucca e il procuratore capo Nicola Piacente proprio per offrire un supporto agli organismi giudiziari “prestando” dipendenti regionali che potranno incrementare le risorse amministrative delle due procure.

Al dodicesimo piano – quello della Procura generale – sono già stati trasferiti quattro dipendenti e altri, ma il numero deve ancora essere stabilito, andranno al nono, quello della Procura. Il personale temporaneamente trasferito resterà stipendiato dalla Regione Liguria come stabilisce la normativa.

Del resto lo stesso Bucci lo aveva annunciato a gennaio, nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, che avrebbe messo “risorse per aiutare i tribunali a colmare le carenze di organico”. Anche oggi, uscendo da palazzo di giustizia, il governatore ligure ha sottolineato come occorra “lavorare insieme, con tutti. Io sono abituato a fare questo e mi sembrava giusto mettere a disposizione le nostre risorse”.

