Regione Liguria, dal 15 settembre stop allo stato di grave pericolosità per incendi boschivi

Genova. A partire da lunedì 15 settembre 2025 cesserà lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi su tutto il territorio della Liguria.

Era entrato in vigore il 5 luglio scorso (con decreto n. 4926 del 2 luglio 2025 del dirigente di Protezione civile), ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 4/1999 per indicare una condizione meteo climatica favorevole all’innesco e alla propagazione degli incendi boschivi, sulla base dei dati meteo climatici e del parere tecnico della direzione regionale Liguria del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Si sottolinea comunque l’importanza di prestare sempre la massima attenzione ogni volta che si bruciano sfalci o che si svolgono attività in grado di provocare scintille o fiamme nei pressi di un bosco.