  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Fine

Regione Liguria, dal 15 settembre stop allo stato di grave pericolosità per incendi boschivi

Si sottolinea comunque l'importanza di prestare sempre la massima attenzione

Incendio bosco notte Voltri

Genova. A partire da lunedì 15 settembre 2025 cesserà lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi su tutto il territorio della Liguria.

Era entrato in vigore il 5 luglio scorso (con decreto n. 4926 del 2 luglio 2025 del dirigente di Protezione civile), ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 4/1999 per indicare una condizione meteo climatica favorevole all’innesco e alla propagazione degli incendi boschivi, sulla base dei dati meteo climatici e del parere tecnico della direzione regionale Liguria del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Si sottolinea comunque l’importanza di prestare sempre la massima attenzione ogni volta che si bruciano sfalci o che si svolgono attività in grado di provocare scintille o fiamme nei pressi di un bosco.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.